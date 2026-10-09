Mỹ nhân sinh năm 1994 từng gây sốt truyền hình ở tuổi 16, nay diện bikini khoe dáng gợi cảm, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Mới đây, Văn Mai Hương thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt hình ảnh trong một chuyến nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ lựa chọn bộ bikini hai mảnh tông màu tối, điểm xuyết họa tiết chấm bi nhỏ, khéo léo tôn vòng eo thon gọn cùng làn da nâu khỏe khoắn.

Thiết kế có phom dáng tối giản nhưng đường cắt gợi cảm, giúp giọng ca sinh năm 1994 khoe lợi thế hình thể. Cô búi tóc gọn gàng, gần như không sử dụng phụ kiện cầu kỳ, tạo nên tổng thể trẻ trung, phóng khoáng.

Những hình ảnh mới tiếp tục cho thấy sự thay đổi trong phong cách của Văn Mai Hương. Nếu trước đây cô gắn liền với vẻ ngoài trong sáng, nữ tính thì hiện tại, người đẹp ngày càng tự tin thử nghiệm những trang phục tôn đường cong.

Từ cô gái 16 tuổi gây sốt Vietnam Idol đến ca sĩ nổi tiếng

Văn Mai Hương sinh năm 1994 tại Hà Nội, được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình Vietnam Idol 2010. Thời điểm ấy, nữ ca sĩ mới 16 tuổi nhưng đã gây ấn tượng với giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc và phong thái tự tin trên sân khấu. Vượt qua nhiều thí sinh, cô tiến vào đêm chung kết và giành ngôi Á quân.

Sau Vietnam Idol, Văn Mai Hương liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc và từng bước xây dựng vị trí trong làng nhạc Việt. Cô được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Nếu như anh đến, Chuyện tình nhà thơ, Cầu hôn, Hương và Mưa tháng sáu,...

Trải qua nhiều giai đoạn hoạt động, nữ ca sĩ không ngừng thay đổi về âm nhạc lẫn hình ảnh. Từ phong cách trẻ trung của những năm đầu sự nghiệp, cô dần chuyển sang hình tượng trưởng thành, nữ tính và có phần sắc sảo hơn.

Văn Mai Hương cũng được đánh giá là nghệ sĩ có khả năng thể hiện đa dạng dòng nhạc. Cô thường xuyên xuất hiện tại các chương trình biểu diễn, sự kiện âm nhạc và nhận được sự quan tâm của khán giả.

Sau 16 năm kể từ Vietnam Idol 2010, nữ ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời ngày càng chú trọng đến phong cách cá nhân.

Tuổi 32 chuộng trang phục gợi cảm, tự tin khoe vóc dáng

Không chỉ có những bộ bikini trong các chuyến du lịch, Văn Mai Hương còn thường xuyên lựa chọn trang phục có đường cắt hiện đại khi xuất hiện tại sự kiện.

Một trong những phong cách được cô yêu thích là váy ôm sát, nhấn vào vòng eo hoặc có những khoảng hở vừa phải ở phần vai và lưng. Các thiết kế này giúp nữ ca sĩ tôn dáng, đồng thời mang đến vẻ ngoài quyến rũ.

Trong một lần xuất hiện, Văn Mai Hương diện đầm dạ hội hai dây ánh kim với phần eo cut-out và tà váy dài ôm sát. Chất liệu bắt sáng cùng kiểu dáng tôn đường cong khiến cô nổi bật.

Ở một sự kiện khác, người đẹp lựa chọn bộ trang phục trắng gồm áo corset cổ chữ V và chân váy ngắn đồng điệu. Cô kết hợp cùng túi xách đen, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn cá tính. Nữ ca sĩ cũng từng diện váy ngắn lệch tà với những đường nhún mềm mại và bề mặt ánh kim. Kiểu trang phục này giúp cô khoe đôi chân và mang đến hình ảnh hiện đại, trẻ trung.

Ngoài thảm đỏ, phong cách đời thường của Văn Mai Hương cũng có nhiều thay đổi. Cô yêu thích áo hai dây, áo lửng, quần jeans cạp thấp và những thiết kế mang hơi hướng thời trang Y2K.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ không giới hạn bản thân trong một kiểu trang phục cố định. Có lúc cô xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, kín đáo; khi khác lại chọn những bộ đồ cá tính, khoe khéo vóc dáng. Với các chuyến nghỉ dưỡng, bikini trở thành lựa chọn quen thuộc của Văn Mai Hương. Cô thường ưu tiên thiết kế đơn giản, màu sắc hài hòa và phù hợp với vóc dáng.

Ở tuổi 32, nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng mặn mà, trưởng thành và tự tin với hình thể. Làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách trang điểm hiện đại cũng góp phần tạo nên diện mạo cuốn hút.

Từ cô gái 16 tuổi gây chú ý trên sân khấu Vietnam Idol đến nữ ca sĩ trưởng thành của hiện tại, Văn Mai Hương đã trải qua hành trình dài trong sự nghiệp và phong cách cá nhân. Không còn bó buộc trong hình ảnh tuổi teen, cô chủ động làm mới bản thân, xây dựng hình tượng gợi cảm nhưng vẫn giữ dấu ấn riêng.

Ảnh: FBNV