Mỹ nhân Quảng Trị từng gây chú ý ở 'Người ấy là ai' sở hữu bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ

Mỹ nhân Quảng Trị nổi tiếng mạng xã hội, tuổi 29 gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào

Trong số những gương mặt nổi bật trên mạng xã hội Việt Nam, Hoàng Kim Chi là cái tên được nhiều người biết đến nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng phong cách thời trang đa dạng. Cô sinh năm 1997, quê Quảng Trị, hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, kinh doanh, thời trang và làm đẹp.

Hoàng Kim Chi sở hữu khoảng 2,3 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Instagram.

Trước đó, người đẹp từng xuất hiện trong chương trình Người ấy là ai, thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc thanh tú và nụ cười rạng rỡ. Cô cũng tham gia cuộc thi Miss Earth Vietnam 2023, tiếp tục ghi dấu ấn với công chúng.

Ở tuổi 29, Hoàng Kim Chi theo đuổi hình ảnh nữ tính, hiện đại nhưng không kém phần quyến rũ. Người đẹp sở hữu làn da trắng sáng, gương mặt hài hòa và vóc dáng cân đối.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, các chuyến du lịch và phong cách ăn mặc được chăm chút kỹ lưỡng.

Khi xuống phố, Hoàng Kim Chi ưu tiên những thiết kế có màu sắc nhẹ nhàng, phom dáng thanh lịch, kết hợp cùng các phụ kiện tạo điểm nhấn. Trong những dịp đặc biệt, cô lại lựa chọn váy áo có đường cắt may nổi bật, tôn bờ vai, xương quai xanh và đường cong cơ thể.

Những thiết kế đầm quây, váy hai dây hoặc trang phục ôm sát thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của hot girl Quảng Trị. Đặc biệt, trong các chuyến nghỉ dưỡng, Hoàng Kim Chi không ngại diện bikini để khoe vóc dáng thon gọn cùng làn da trắng nổi bật.

Cô cũng có khả năng biến hóa giữa phong cách ngọt ngào và quyến rũ. Khi lựa chọn trang phục ren, voan hoặc những gam màu pastel, người đẹp mang đến hình ảnh dịu dàng. Ngược lại, các thiết kế cúp ngực hoặc váy ôm sát giúp cô trở nên nổi bật hơn.

Trong chuyến xuất ngoại gần đây, Hoàng Kim Chi gây chú ý với bộ trang phục tweed màu xanh nhạt, kết hợp áo gile cổ yếm và chân váy ngắn. Kiểu phối đồ này vừa tạo vẻ trẻ trung vừa giúp tôn vóc dáng. Ở một lần xuất hiện khác tại làng cổ Hanok, cô diện trang phục trắng kem phối ren, voan và nơ, kết hợp cùng túi xách Chanel màu đen.

Sở hữu bộ sưu tập túi hiệu xa xỉ, có chiếc giá tới 170 triệu đồng

Bên cạnh nhan sắc, niềm yêu thích thời trang hàng hiệu cũng là điểm khiến Hoàng Kim Chi nhận được sự quan tâm. Người đẹp sở hữu nhiều mẫu túi xách đến từ các thương hiệu xa xỉ như Hermès, Chanel và Dior.

Trong bộ sưu tập của cô có dòng túi Kelly nổi tiếng của Hermès, bên cạnh những thiết kế Chanel mang phong cách cổ điển và các mẫu Dior có kiểu dáng nữ tính.

Hoàng Kim Chi thường lựa chọn túi xách dựa trên tổng thể trang phục. Khi diện váy áo nhẹ nhàng, cô ưu tiên những thiết kế nhỏ gọn, màu sắc hài hòa. Với phong cách thanh lịch, các mẫu túi có phom cứng hoặc họa tiết đặc trưng lại được sử dụng để tạo điểm nhấn.

Đáng chú ý, bộ sưu tập của người đẹp có mẫu Dior Mini Saddle Bag with Strap được giới thiệu với mức giá hơn 100 triệu đồng. Một thiết kế khác là Lady Dior màu Powder Pink Cannage Lambskin, được hãng niêm yết ở mức khoảng 170 triệu đồng. Ngoài ra, Hoàng Kim Chi còn sử dụng mẫu Medium Lady D-Lite Bag của Dior có giá khoảng 145 triệu đồng.

Những chiếc túi với mức giá hàng chục đến hàng trăm triệu đồng giúp người đẹp hoàn thiện phong cách thời trang sang trọng, đồng thời cho thấy sở thích của cô đối với các phụ kiện cao cấp.

Dù sở hữu nhiều món đồ hiệu, Hoàng Kim Chi không chỉ giới hạn bản thân trong một phong cách cố định. Cô có thể kết hợp túi xa xỉ cùng váy áo đơn giản, trang phục dạo phố hoặc những bộ cánh nổi bật khi tham dự sự kiện.

Từ một hot girl được chú ý trên mạng xã hội, Hoàng Kim Chi dần xây dựng hình ảnh người đẹp có gu thời trang riêng. Ở tuổi 29, cô tiếp tục thu hút sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng quyến rũ và bộ sưu tập phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ.

Ảnh: FBNV