Mỹ nhân phim VTV khoe vóc dáng 'vạn người mê' sau sinh cùng bikini, nhan sắc ngày càng 'mòn con mắt'

Phạm Ngọc Anh sinh năm 1996 tại Hà Nội, từng theo học Trường Đại học Công đoàn. Cô được biết đến là gương mặt diễn viên trẻ của phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt ghi dấu ấn với vai y tá Ngọc trong bộ phim Phố trong làng. Vai diễn giúp nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả và nhận được sự quan tâm của người yêu phim truyền hình VTV.

Tháng 3/2024, Phạm Ngọc Anh tổ chức đám cưới với doanh nhân Minh Chiến. Đến tháng 6 cùng năm, nữ diễn viên công khai tin vui mang thai khi đã bước sang tháng thứ 5 của thai kỳ. Thông tin này nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Sau khi sinh con, Ngọc Anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ về vóc dáng và bí quyết giữ gìn hình thể. Nữ diễn viên cho biết cân nặng của cô duy trì ở mức khoảng 45 kg. Để giữ vóc dáng gọn gàng, cô chú trọng chế độ ăn uống và thường xuyên vận động.

Với đặc thù công việc diễn xuất, ngoại hình là một trong những yếu tố được Ngọc Anh quan tâm khi chuẩn bị trở lại với các dự án phim. Nữ diễn viên cũng duy trì việc chăm sóc bản thân bên cạnh thời gian dành cho gia đình và con nhỏ.

Đáng chú ý, sau khi sinh con, Phạm Ngọc Anh từng chia sẻ loạt hình ảnh diện bikini, khoe vóc dáng thon gọn cùng đường cong nữ tính. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, bởi nữ diễn viên vẫn tự tin lựa chọn phong cách quyến rũ sau khi trải qua thai kỳ và thời gian chăm sóc em bé.

Ngoài bikini, Ngọc Anh còn thường xuyên lựa chọn những bộ trang phục tôn dáng khi xuất hiện hoặc chia sẻ hình ảnh cá nhân. Phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm giúp cô duy trì sức hút với người hâm mộ bên cạnh dấu ấn từ các vai diễn truyền hình.