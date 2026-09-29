Mỹ nhân phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc sinh con đầu lòng ở tuổi 46

Han Da Gam là nữ diễn viên quen mặt với khán giả Hàn Quốc qua nhiều bộ phim truyền hình, trong đó có Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Ở tuổi 46, cô vừa đón con đầu lòng sau 6 năm kết hôn, khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Mới đây, Han Da Gam chia sẻ trên trang cá nhân tin vui đã hạ sinh con trai đầu lòng. Nữ diễn viên cho biết em bé chào đời khỏe mạnh vào ngày 22/9. Cùng với thông báo, cô đăng tải hình ảnh đôi bàn chân nhỏ xinh của con trai khiến nhiều người thích thú.

Mỹ nhân phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc chia sẻ ảnh con đầu lòng chào đời. (Ảnh từ Sports Chosun)

Han Da Gam viết: "Chal-tteok (tên thân mật của nhóc tỳ - PV) cuối cùng cũng khỏe mạnh chào đời. Tôi thực sự cảm ơn mọi người vì đã chúc mừng".

Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn động viên, ủng hộ cô trong suốt thời gian mang thai. Với Han Da Gam, sự quan tâm và lời chúc từ người hâm mộ đã trở thành nguồn động lực lớn để cô vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Đáng chú ý, Han Da Gam tiết lộ cô đang dần hồi phục sức khỏe sau sinh. Nữ diễn viên bộc bạch rằng khi nhìn thấy gương mặt con trai, cô cảm thấy mọi nỗ lực và những thời điểm mệt mỏi trước đó đều hoàn toàn xứng đáng. "Mới chỉ vài ngày trôi qua nhưng khi nhìn khuôn mặt Chal-tteok, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt khi vượt qua những lúc chăm sóc bản thân khó khăn và từng muốn bỏ cuộc", cô chia sẻ.

Han Da Gam cũng xúc động trước cảm giác được đón một sinh mệnh mới. Nữ diễn viên cho biết cô sẽ cố gắng chăm sóc con trai thật khỏe mạnh, đồng thời một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự quý giá của một sinh mệnh nhỏ bé. Những chia sẻ chân thành của cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả.

Khán giả chúc mừng Han Da Gam.

Han Da Gam kết hôn với một doanh nhân hơn cô một tuổi vào năm 2020. Sau 6 năm xây dựng cuộc sống gia đình, nữ diễn viên công bố mang thai vào tháng 4 năm nay. Thời điểm đó, cô gây chú ý khi cho biết mình trở thành một trong những sản phụ lớn tuổi nhất nhì trong giới giải trí Hàn Quốc.

Sau thời gian chờ đợi, Han Da Gam chính thức lên chức mẹ ở tuổi 46. Việc cô chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên của con trai sau khi chào đời nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều khán giả gửi lời chúc hai mẹ con khỏe mạnh, đồng thời mong nữ diễn viên tận hưởng trọn vẹn hành trình làm mẹ sau nhiều năm chờ đợi.

Trong sự nghiệp, Han Da Gam hoạt động lâu năm tại làng giải trí Hàn Quốc và từng góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình được khán giả biết đến, điển hình là phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc đóng cùng Bi Rain, Song Hye Kyo...