Mỹ nhân phim ngắn Lưu Niệm vướng ồn ào

Tờ China đưa tin ngày 4/11, thông tin Lưu Niệm bị điều tra gây xôn xao dư luận, thậm chí lọt từ khóa tìm kiếm trên nền tảng Weibo. Cụ thể, theo nội dung từ tài khoản Youdian Entertainment, một nguồn tin cho biết Lưu Niệm bị công ty quản lý tố cáo với cảnh sát vào tháng 9/2025 vì nghi ngờ có hành vi tham ô.

Theo biên nhận tiếp nhận vụ án do nguồn tin cung cấp, vụ việc đã được Sở Cảnh sát Cao Bi Điếm thuộc Chi nhánh Triều Dương, Cục Công an thành phố Bắc Kinh thụ lý.

Tranh chấp được cho là bắt nguồn từ bất đồng trong việc phân chia lợi nhuận giữa nữ diễn viên và công ty quản lý. Theo lời kể của một cựu nhân viên công ty, hợp đồng ban đầu quy định 2 bên chia lợi nhuận theo tỷ lệ 50/50. Tuy nhiên, sau khi Lưu Niệm trở nên nổi tiếng, cô đề xuất thay đổi tỷ lệ phân chia, theo đó nữ diễn viên nhận 90%, công ty chỉ nhận 10%.

Công ty không chấp thuận đề xuất này với lý do tiền thuế đã chiếm 6%. Sau đó, nữ diễn viên ngừng phản hồi tin nhắn của nhân viên, đơn phương gửi thư chấm dứt hợp đồng vào khoảng cuối tháng 9/2025 và chặn liên lạc với toàn bộ nhân viên công ty.

Lưu Niệm là một trong những diễn viên hàng đầu của mảng phim ngắn. Ảnh: Weibo.

Công ty sau đó phát hiện Lưu Niệm đã âm thầm thành lập công ty riêng. Đối với các dự án do công ty cũ kết nối, nữ diễn viên đã trực tiếp liên hệ với các đối tác và yêu cầu họ thanh toán cát-xê vào tài khoản của công ty mới.

Theo lời kể của một cựu nhân viên, công ty quản lý từng đầu tư đáng kể vào hoạt động quảng bá cho Lưu Niệm. Khi nữ diễn viên vướng tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý AKB48 và gặp khó khăn trong việc nhận vai diễn, công ty nhiều lần đứng ra bảo đảm quyền lợi cho cô. Phía công ty cam kết với các đối tác sẽ chịu toàn bộ chi phí bồi thường nếu phát sinh rủi ro, qua đó giúp Lưu Niệm có thêm cơ hội tham gia các dự án.

Cựu nhân viên này cho biết công ty còn bố trí cho nữ diễn viên một đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, gồm giám đốc quản lý, người đại diện, nhân viên phát triển kinh doanh, nhân viên truyền thông, người thẩm định kịch bản và trợ lý. Riêng chi phí trả lương cho đội ngũ này được cho là lên tới 3-4 triệu NDT mỗi năm.

Là một trong những nghệ sĩ chủ chốt của công ty, việc Lưu Niệm đơn phương chấm dứt hợp đồng đã gây khó khăn cho hoạt động của đơn vị quản lý, đồng thời khiến công ty đối mặt nguy cơ bị các đối tác khởi kiện.

Theo tiết lộ của cựu nhân viên, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, một nhân viên phụ trách phát triển kinh doanh của công ty đã thông đồng với nữ diễn viên để bí mật xử lý các khoản thanh toán từ những hợp đồng quảng cáo.

Qua quá trình rà soát, công ty phát hiện hai cá nhân đã che giấu hoạt động trong khoảng cuối năm 2024 đến đầu năm 2025. Một mặt, họ thông báo với công ty rằng các giao dịch thương mại là đến từ bạn bè, không phát sinh phí và chỉ là quà tặng của nhãn hàng. Mặt khác, họ lại nói với các đối tác rằng tài khoản của công ty gặp vấn đề, sau đó hướng dẫn đối tác chuyển trực tiếp tiền thanh toán vào tài khoản cá nhân của Lưu Niệm. Số tiền này được cho là đã được hai người chia nhau mà không thông qua công ty.

Cựu nhân viên tiết lộ tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt quá một triệu NDT. Sau khi xác minh những thông tin liên quan, công ty quản lý đã trình báo cảnh sát vào cuối tháng 9/2025 và vụ việc được khởi tố.

Theo nguồn tin nội bộ, đây là vụ án kinh tế có liên quan đến hàng chục thương hiệu, với diễn biến phức tạp. Cảnh sát hiện vẫn điều tra. Nguồn tin cũng cho biết chưa rõ Lưu Niệm đã được triệu tập để phục vụ quá trình làm rõ vụ việc hay chưa.

Theo Sino Vision, đến tối cùng ngày, studio của nữ diễn viên đăng tải tuyên bố phản hồi. Phía Lưu Niệm cho rằng một số tài khoản đã cố tình đăng tải và lan truyền thông tin sai lệch, trong đó có cáo buộc cô bị điều tra hình sự, biển thủ lợi nhuận thương mại. Theo studio, những nội dung này xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp, gây tổn hại đến danh tiếng cá nhân cũng như sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên.

Studio yêu cầu các tài khoản liên quan xóa toàn bộ nội dung sai sự thật trong vòng 24 giờ kể từ khi thông báo được đăng tải, chấm dứt việc lan truyền tin đồn và công khai xin lỗi. Nếu các bên không thực hiện, phía Lưu Niệm tuyên bố sẽ khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Phía nữ diễn viên khẳng định sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, đồng thời kêu gọi người dùng mạng phân biệt thông tin, tránh tiếp tay cho việc lan truyền tin đồn.

Lưu Niệm sinh năm 2001 tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp khoa Biểu diễn, Đại học Truyền thông Tứ Xuyên. Năm 2018, nữ diễn viên ra mắt với tư cách thành viên thế hệ đầu tiên của nhóm AKB48 Team SH. Cùng năm, cô tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ Produce 101 và bắt đầu được công chúng chú ý.

Năm 2020, Lưu Niệm tiếp tục góp mặt trong chương trình Produce Camp 2020, giành vị trí thứ 12 ở vòng chung kết. Đến 2024, cô chuyển hướng sang diễn xuất và thu hút sự quan tâm qua vai diễn trong Hướng dẫn viên săn bắn 2. Cũng trong năm này, cô chính thức tham gia lĩnh vực phim ngắn với tác phẩm Cuộc đời tiểu thư Bạch đã bị hủy hoại.

Ngày 30/10, Lưu Niệm vẫn đăng bài quảng bá dự án mới trên Weibo. Phim ngắn Vị quan này đã đến do cô đóng chính dự kiến phát sóng ngày 5/11.