Mỹ nhân 'phim giờ vàng' lột xác khó tin: Ngoài đời sang chảnh, lên phim gầy gò, khắc khổ

Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ VTV, ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng và ngày càng khẳng định sức hút nhờ nhan sắc nổi bật. Mỹ nhân sinh năm 1990 sở hữu đường nét thanh tú, làn da trắng sáng cùng vóc dáng thanh mảnh, trẻ trung hơn tuổi thật. Vẻ đẹp ngày càng mặn mà giúp cô nhiều lần được khán giả ưu ái xếp vào nhóm mỹ nhân nổi bật nhất màn ảnh Việt. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên màn ảnh giờ vàng VTV với diện mạo khắc khổ, gầy gò, làn da sạm màu và gương mặt nhiều dấu vết phong trần.

Trong bộ phim mới nữ diễn viên đảm nhận vai Hạnh, người phụ nữ nông thôn có cuộc sống nhiều cơ cực. Khác hẳn vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng thường thấy, nhân vật xuất hiện với quần áo cũ sờn, gương mặt hốc hác và vóc dáng gầy gò. Đặc biệt, vết bớt trên mặt càng khiến Huyền Lizzie trở nên khác lạ, gần như không còn nhận ra hình ảnh quen thuộc của nữ diễn viên.

Để phù hợp với vai diễn, Huyền Lizzie cho biết cô đã giảm khoảng 4-5kg. Dù vậy, khi thử tạo hình, đạo diễn vẫn nhận xét nữ diễn viên quá xinh đẹp so với hình dung về một người phụ nữ phải bươn chải mưu sinh. Ê-kíp sau đó quyết định thêm vết bớt trên mặt nhằm tạo nét riêng cho nhân vật.

Hạnh là người phụ nữ làm nghề bán rau, một mình xoay xở kinh tế và chăm sóc con sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người chồng sa vào cờ bạc, để lại nợ nần, thậm chí có hành vi bạo hành rồi bỏ đi, đẩy cuộc sống của cô vào cảnh chật vật.

Không có điều kiện chăm chút ngoại hình, Hạnh hiện lên với vẻ ngoài lam lũ, phản ánh những nhọc nhằn mà nhân vật phải trải qua. Việc chủ động thay đổi diện mạo cũng cho thấy nỗ lực của Huyền Lizzie trong việc thoát khỏi hình ảnh quen thuộc, tập trung nhiều hơn vào chiều sâu tâm lý và số phận nhân vật.

Ngoài đời chuộng phong cách sang trọng, gợi cảm.

Trái ngược với hình ảnh khắc khổ trên phim, Huyền Lizzie ngoài đời theo đuổi phong cách hiện đại, thanh lịch và quyến rũ. Ở tuổi 36, cô thường lựa chọn váy ôm, áo hai dây hay những thiết kế công sở có đường cắt tinh tế, tôn vóc dáng.

Nữ diễn viên ưu tiên các gam màu trung tính như trắng, đen, be và nâu, kết hợp phụ kiện để tạo vẻ ngoài sang trọng mà không quá cầu kỳ. Trên trang cá nhân, cô cũng thường chia sẻ hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng với phong cách trẻ trung, năng động.

Nữ diễn viên sở hữu số đo 3 vòng 82-60-88cm, nặng 46kg.

Trong Cách em 1 milimet, Huyền Lizzie từng vào vai Ngân, người phụ nữ thành đạt ở tuổi 35. Nhân vật thường xuất hiện với những bộ suit, áo gile cách điệu và trang phục công sở tối giản. Nữ diễn viên từng cho biết phong cách của Ngân có nhiều nét tương đồng với hình ảnh ngoài đời của mình.

Trái ngược với hình ảnh khắc khổ trên phim, Huyền Lizzie ngoài đời gây ấn tượng bởi sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp, dù đã bước vào ngưỡng U40 và là mẹ một con.

Huyền Lizzie, tên thật Phan Minh Huyền, sinh năm 1990, từng lọt Top 5 Miss Teen năm 2009 trước khi hoạt động với vai trò người mẫu ảnh và bén duyên với diễn xuất. Hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Bộ tứ 10A8, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau và Cách em 1 milimet...

Bên cạnh diễn xuất, Huyền Lizzie còn kinh doanh và hợp tác quảng cáo.

Từ hình ảnh hot girl đời đầu đến nữ diễn viên quen mặt trên sóng truyền hình, Huyền Lizzie đang từng bước mở rộng giới hạn diễn xuất. Sự lột xác trong phim "Căn nhà không mái che" không chỉ tạo tương phản thú vị với phong cách ngoài đời mà còn cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của mỹ nhân phim giờ vàng.