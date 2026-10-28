Mỹ nhân phim giờ vàng bất ngờ ly hôn chồng đại gia sau 5 năm, hé lộ chuyện phía sau

Sáng 27/10, truyền thông Thái Lan, trong đó có tờ Sanook, đưa tin nữ diễn viên Yardthip Rajpal bất ngờ thông báo ly hôn doanh nhân Mek Rama sau 5 năm kết hôn.

Thông tin khiến công chúng không khỏi bất ngờ, bởi trước đó, nữ diễn viên từng sát cánh bên chồng trong giai đoạn ông vướng những ồn ào pháp lý.

Trên trang cá nhân, Yardthip đăng tải thông báo ngắn gọn: “Tôi và ông xã chính thức chấm dứt mối quan hệ rồi. Xin cảm ơn vì những lời động viên của mọi người nhé”.

Nữ diễn viên chưa tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Trong khi đó, thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn giải trí Thái Lan.

Một số ý kiến đặt nghi vấn những ồn ào từng liên quan đến doanh nhân Mek Rama có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán từ phía khán giả, chưa được người trong cuộc xác nhận.

Bên cạnh nguyên nhân chia tay, công chúng cũng quan tâm đến việc hai người sẽ giải quyết vấn đề chăm sóc con gái chung như thế nào sau khi ly hôn.

Từng sát cánh bên chồng qua sóng gió pháp lý

Trước khi thông báo đường ai nấy đi, Yardthip từng đồng hành cùng Mek Rama trong khoảng thời gian doanh nhân này vướng vụ việc liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư Forex-3D và các trang web cờ bạc trực tuyến.

Năm 2023, Mek Rama bị tạm giam để phục vụ điều tra do nghi vấn liên quan đến vụ án. Ông cũng bị cáo buộc rửa tiền cho người đứng đầu đường dây lừa đảo Forex-3D. Sau đó, theo thông tin được truyền thông Thái Lan đăng tải, Mek Rama được tuyên trắng án và trở về nhà vào tháng 8/2025.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Thái Lan hồi tháng 2/2026, Yardthip từng chia sẻ rằng chồng đã trở về với gia đình sau khi được tòa tuyên trắng án.

Nữ diễn viên cho biết, cả nhà đang tận hưởng cuộc sống đoàn tụ, đồng thời bày tỏ mong muốn không nhắc lại vụ việc để tránh ảnh hưởng đến con cái và khơi lại những tổn thương trong quá khứ.

Chính vì vậy, thông báo ly hôn mới đây của Yardthip càng khiến nhiều người bất ngờ. Sau khoảng thời gian cùng nhau vượt qua sóng gió, cuộc hôn nhân của cặp đôi cuối cùng vẫn đi đến hồi kết.

Từ chuyện tình được chú ý đến quyết định chia tay

Yardthip Rajpal và Mek Rama quen nhau thông qua sự giới thiệu của bạn bè chung. Năm 2021, cả hai tổ chức đám cưới lãng mạn, chính thức về chung một nhà. Cùng năm, họ chào đón con gái đầu lòng.

Yardthip Rajpal sinh năm 1986, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ và có vai diễn truyền hình đầu tiên năm 10 tuổi. Sau khoảng 5 năm hoạt động tại Channel 7, cô chuyển sang hợp tác với Channel 3 và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như Ước Hẹn Vương Triều, Dục Vọng Tình Yêu và Thủ Đoạn Tình Trường.

Trong khi đó, Mek Rama là doanh nhân giàu có, sở hữu một khách sạn hạng sang tại Phuket, Thái Lan.

Hiện, nữ diễn viên chưa công bố thêm thông tin về nguyên nhân ly hôn cũng như những thỏa thuận liên quan đến con gái chung.