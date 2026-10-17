Mỹ nhân phim Giày Thủy Tinh tiết lộ bí quyết giữ gìn nhan sắc sau 30 năm hoạt động nghệ thuật

Theo MyDaily, ngày 16/10, nữ diễn viên Kim Hyun Joo có buổi phỏng vấn nhân dịp quảng bá bộ phim điện ảnh mới do đạo diễn Yeon Sang Ho thực hiện.

Tại đây, nữ diễn viên không chỉ chia sẻ về dự án mới mà còn có những trải lòng đáng chú ý về sự thay đổi của bản thân sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Kim Hyun Joo đã có những trải lòng đáng chú ý về sự thay đổi của bản thân sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Đặc biệt, khi được hỏi về bí quyết duy trì nhan sắc nhân dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt, Kim Hyun Joo đưa ra câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ. "Tôi nghĩ bí quyết chính là đừng can thiệp quá nhiều vào gương mặt", nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ.

Theo sao phim Giày Thủy Tinh Kim Hyun Joo, cô không hoàn toàn phản đối các phương pháp chăm sóc sắc đẹp bằng công nghệ hiện đại. Bản thân nữ diễn viên vẫn có thể thực hiện những liệu trình nhẹ nhàng khi cần thiết.

"Cũng có những phương pháp điều trị nhẹ như laser hoặc một số thủ thuật cần thiết. Nhưng tôi nghĩ một khi bắt đầu can thiệp quá mức, những khuyết điểm khác lại càng dễ lộ ra", cô giải thích.

Nữ diễn viên nhấn mạnh điều quan trọng nhất không nằm ở việc cố gắng thay đổi diện mạo mà là học cách chấp nhận những đường nét tự nhiên trên gương mặt.

"Điều quan trọng là phải biết chấp nhận chính gương mặt của mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần cho bản thân thời gian nghỉ ngơi", Kim Hyun Joo bày tỏ.

Nữ diễn viên nhấn mạnh điều quan trọng nhất là học cách chấp nhận những đường nét tự nhiên trên gương mặt.

Ngoài câu chuyện nhan sắc, nữ diễn viên còn có những chia sẻ thú vị khi nhìn lại hình ảnh của mình thời trẻ. Kim Hyun Joo thừa nhận cô không thực sự yêu thích một số biểu hiện của bản thân trong quá khứ, dù hình ảnh ấy lại được nhiều khán giả trẻ đón nhận.

Nữ diễn viên kể rằng đạo diễn Yeon Sang Ho từng xem lại những khoảnh khắc trước đây của cô và hài hước đặt câu hỏi: "Con người này đã đi đâu mất rồi? Cô phải quay trở lại với tính cách ấy chứ".

Tuy nhiên, Kim Hyun Joo cho rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều theo thời gian. "Khi ấy tôi còn trẻ, chỉ nói những điều đó để tạo không khí vui vẻ. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi tự hỏi tại sao mình lại tỏ ra tự mãn đến vậy. Người ta vẫn nói lúa chín thì cúi đầu, vậy mà khi đó tôi lại thiếu sự khiêm tốn", nữ diễn viên chia sẻ.

Cô cũng khẳng định phiên bản hiện tại mới thực sự phản ánh con người mình sau những trải nghiệm và quá trình trưởng thành. "Tôi đã nói với đạo diễn rằng con người hiện tại mới chính là tôi thật sự. Tôi của quá khứ và tôi của bây giờ không giống nhau", Kim Hyun Joo nhấn mạnh.

Theo nữ diễn viên, việc dành thời gian suy ngẫm về những điều đã trải qua giúp cô nhận ra các thiếu sót và từng bước hoàn thiện bản thân. Chính sự thay đổi trong suy nghĩ cũng khiến Kim Hyun Joo có thái độ bình thản hơn trước thành công hay thất bại của các dự án nghệ thuật.

"Nếu tác phẩm thành công thì rất tốt. Nếu không, tôi sẽ nghĩ rằng lần sau mình cần làm tốt hơn. Tôi rất vui khi phim được đón nhận, nhưng không còn cho rằng điều đó sẽ khiến cuộc đời mình thay đổi quá nhiều", cô bày tỏ.

Chính sự thay đổi trong suy nghĩ cũng khiến Kim Hyun Joo có thái độ bình thản hơn trước thành công hay thất bại của các dự án nghệ thuật.

Sau ba thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, Kim Hyun Joo không chỉ được chú ý bởi khả năng diễn xuất mà còn bởi quan điểm sống ngày càng điềm đạm. Với nữ diễn viên, việc giữ gìn nhan sắc không nhất thiết phải đi cùng những can thiệp thẩm mỹ phức tạp mà quan trọng hơn là sự chấp nhận bản thân và duy trì trạng thái tinh thần tích cực.