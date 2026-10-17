Mỹ nhân 'Như Ý Cát Tường' bỏ sự nghiệp ở đỉnh cao, U60 bình yên bên chồng tài tử

Thập niên 1990, Quan Vịnh Hà được biết đến là một trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, dịu dàng, cô từng là người tình trong mộng của nhiều khán giả. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên quyết định chọn cuộc sống bình lặng để dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm.

“Nhất tỷ” màn ảnh xứ hương cảng

Sinh năm 1964, Quan Vịnh Hà xuất thân là một nhân viên văn phòng. Cuối thập niên 1980, cô bắt đầu bước chân vào con đường diễn xuất. Năm 1993, cô ký hợp đồng với đài TVB. Nhờ khả năng trời phú, người đẹp vụt sáng ở Hong Kong (Trung Quốc) và một số nước châu Á với vai người vợ đanh đá trong Sư tử Hà Đông (1996).

Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, cô được mệnh danh là “nhất tỷ của đài TVB” khi góp mặt trong nhiều dự án đình đám như Thăng Bình công chúa, Miêu Thúy Hoa, Mỹ vị thiên vương...

Quan Vịnh Hà nổi tiếng với vai diễn Cát Tường trong phim “Như Ý Cát Tường”.

Với khán giả Việt Nam, vai diễn nổi tiếng nhất của Quan Vịnh Hà là Cát Tường trong phim truyền hình Như Ý Cát Tường. Thời điểm đóng phim, Quan Vịnh Hà đã gần 40 tuổi. Tuy nhiên cô đã chứng minh rằng tuổi tác không ảnh hưởng tới diễn xuất khi thể hiện thành công vai Cát Tường lanh lợi, hoạt bát và hào hiệp.

Sau bộ phim, danh tiếng của Quan Vịnh Hà ngày càng thăng hạng. Cô nhận được sự ủng hộ của khán giả bởi diễn xuất tự nhiên ở cả mảng hài hay bi, kiếm hiệp lẫn hình sự.

Rời nghệ thuật khi đang ở đỉnh cao

Năm 1992, Quan Vịnh Hà công khai hẹn hò với tài tử Trương Gia Huy. Thời điểm đó, cô là Hoa đán hàng đầu của đài TVB, còn bạn trai chỉ là diễn viên mới vào nghề, không tên tuổi.

Cuộc tình của cả hai từng vướng không ít tranh cãi. Song, nữ diễn viên không bận tâm, vẫn lựa chọn yêu và đồng hành bên Trương Gia Huy.

Đến năm 2003, cặp đôi quyết định kết hôn sau thời gian dài bên nhau. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ không hoàn toàn thuận lợi. Quan Vịnh Hà từng hai lần sẩy thai và mỗi lần như vậy, Trương Gia Huy đều tạm gác công việc để ở bên chăm sóc vợ.

Nữ diễn viên kết hôn với tài tử Trương Gia Huy.

Năm 2006, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Trương Đồng khi đã ở tuổi 41. Niềm vui có con muộn khiến cặp nữ diễn viên trân trọng tổ ấm của mình.

Sau khi sinh con, Quan Vịnh Hà quyết định dừng hoạt động nghệ thuật để lui về làm vợ, làm mẹ dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cô dành toàn bộ tâm huyết cho chồng con, từ việc chuẩn bị chế độ ăn uống khi Trương Gia Huy cần giảm cân cho vai diễn, đến việc đồng hành cùng con gái trong những giai đoạn trưởng thành.

Nữ diễn viên từng tâm sự: “Với tôi, gia đình quan trọng hơn sự nghiệp. Tôi không hối hận vì bỏ qua các cơ hội đóng phim”.

Hôn nhân bền bỉ suốt 3 thập kỷ

Sau khi kết hôn với Quan Vịnh Hà, sự nghiệp của Trương Gia Huy “lên như diều gặp gió”. Năm 2009, Trương Gia Huy đoạt 7 giải thưởng điện ảnh, trong đó có 3 giải danh giá là “Nam diễn viên chính xuất sắc” tại Kim Tượng, LHP châu Á - Thái Bình Dương và Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong.

Sau hơn 20 năm chung sống, Quan Vịnh Hà và chồng vẫn được người hâm mộ quan tâm. Mỗi khi xuất hiện, cặp đôi đều khiến đồng nghiệp và người hâm mộ ghen tị bởi sự ngọt ngào, chu đáo dành cho đối phương.

Bí quyết gìn giữ hôn nhân chính là tôn trọng, thấu hiểu đối phương. Bên cạnh đó, việc lựa chọn sống giản dị, kín tiếng, không phô trương giúp cặp đôi tránh được thị phi, ồn ào.

Quan Vịnh Hà rời xa nghệ thuật nhiều năm qua.

Những năm qua, Quan Vịnh Hà chọn cuộc sống kín tiếng, không sử dụng mạng xã hội. Nữ diễn viên có đam mê làm đồ gốm, dành phần lớn thời gian nghiên cứu chế tác sản phẩm gốm sứ. Cô cũng nhiều lần khẳng định không có ý định quay lại đóng phim.

Rời xa ánh hào quang, cuộc sống thường ngày của hai người giản dị như bao cặp vợ chồng khác. Những hình ảnh đời thường của cặp nghệ sĩ cũng nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.