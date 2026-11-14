Mỹ nhân Nhật ký Vàng Anh tuổi 41: Vừa tậu thêm xe sang, ở nhà 120m², nhan sắc ngày càng nóng bỏng

Minh Hương khoe tin vui tậu xe sang, sống trong căn hộ rộng 120m²

Mới đây, MC Minh Hương thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh nhận chiếc ô tô BMW màu trắng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên hào hứng viết: “Trải nghiệm thêm 1 chiếc vô lăng mới… Mùng 1 phảng phất chút mưa - Ngày đẹp đón em về nhà nào”.

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc mừng, đồng thời dành lời khen cho chiếc xe mới của nữ MC. Khi được hỏi về việc đổi xe, Minh Hương cho biết cô đã bán chiếc ô tô cũ và bù thêm tiền để mua xe mới. Trước đó, người đẹp cũng sử dụng một mẫu xe thuộc phân khúc hạng sang.

Không chỉ gây chú ý với xe sang, Minh Hương còn sở hữu không gian sống rộng rãi tại Hà Nội. Nữ diễn viên từng mua hai căn hộ chung cư cao cấp rồi đập thông thành một căn rộng khoảng 120m² để gia đình có thêm diện tích sinh hoạt. Căn hộ được thiết kế với tông màu nâu trầm, kết hợp nội thất gỗ và kính, tạo cảm giác hiện đại, sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn có niềm yêu thích với thời trang hàng hiệu. Cô sở hữu nhiều túi xách, váy áo và phụ kiện đắt tiền, đồng thời dành không gian riêng trong nhà để sắp xếp, bảo quản những món đồ yêu thích.

Minh Hương kết hôn với ông xã làm nghề kiến trúc sư và có hai con, một trai, một gái. Dù khá kín tiếng về đời sống riêng tư, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc nấu ăn, cắm hoa, chăm sóc nhà cửa hoặc đi du lịch cùng gia đình.

Nhan sắc quyến rũ tuổi 41, sự nghiệp có nhiều dấu ấn

Minh Hương sinh năm 1985, được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai Vàng Anh trong phần đầu bộ phim Nhật ký Vàng Anh, phát sóng năm 2006. Với gương mặt trong trẻo và lối diễn xuất tự nhiên, cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích trên màn ảnh nhỏ thời điểm đó.

Sau thành công của Nhật ký Vàng Anh, Minh Hương tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Lời ru mùa đông, Tình yêu không hẹn trước, Zippo, Mù tạt và em, 11 tháng 5 ngày và Đội điều tra số 7. Năm 2017, cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều Vàng nhờ vai Hoài “xù” trong Zippo, Mù tạt và em.

Những năm gần đây, Minh Hương không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án phim truyền hình mà tập trung vào công việc MC, biên tập viên tại Truyền hình Công an nhân dân (ANTV). Năm 2021, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Quản lý Báo chí và Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ở tuổi 41, Minh Hương vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng cân đối. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh diện trang phục nữ tính, thanh lịch, đôi khi tự tin khoe dáng trong những bộ bikini nổi bật khi đi nghỉ dưỡng.

Trong một chuyến du lịch, nữ diễn viên từng gây chú ý khi diện bikini hai mảnh màu đỏ, khoe vòng eo thon gọn và làn da sáng. Để duy trì sắc vóc, Minh Hương chú trọng ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, chăm sóc da và tập luyện thể thao thay vì áp dụng những phương pháp giảm cân khắc nghiệt.

Sau 20 năm kể từ khi Nhật ký Vàng Anh lên sóng, Minh Hương đã có nhiều thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống. Từ nữ diễn viên trẻ được yêu thích trên truyền hình, cô hiện là MC, biên tập viên, đồng thời có cuộc sống gia đình ổn định và phong cách ngày càng sang trọng.

MC Minh Hương khoe nhan sắc trẻ trung, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống. Nguồn: Facebook Lê Minh Hương