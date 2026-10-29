Mỹ nhân người Tày sinh năm 2002 từng gây sốt mùa World Cup, vừa xinh đẹp vừa học giỏi, là thủ khoa đại học

Từ cô gái Tuyên Quang đến người đẹp gây chú ý ở các sân chơi nhan sắc

Nông Thị Hằng sinh năm 2002, là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang. Sở hữu chiều cao 1,68m, gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ, cô sớm gây chú ý khi tham gia các hoạt động nghệ thuật và cuộc thi sắc đẹp.

Không chỉ được biết đến nhờ ngoại hình, người đẹp Gen Z còn có nền tảng học vấn đáng chú ý khi tốt nghiệp Đại học Thương mại và từng đạt danh hiệu thủ khoa tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Đây là một trong những điểm nổi bật giúp cô tạo dấu ấn riêng giữa nhiều gương mặt trẻ đang tìm kiếm cơ hội trong showbiz Việt.

Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, Nông Thị Hằng từng lọt Top 10 Người đẹp xứ Tuyên 2022 và giành danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024. Cô cũng thử sức với lĩnh vực diễn xuất thông qua các phim hài như Làng ế vợ, Đại gia chân đất và góp mặt trong MV Rất lâu rồi mới khóc của ca sĩ Minh Vương. Những trải nghiệm này giúp người đẹp từng bước làm quen với môi trường giải trí, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trước ống kính.

Năm 2026, Nông Thị Hằng tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia The Face Vietnam, lọt Top 18 và trở thành thành viên đội huấn luyện viên Anh Thư. Dù được đánh giá có tiềm năng, cô phải dừng bước ngay ở vòng loại đầu tiên. Tuy hành trình tại chương trình không kéo dài, việc xuất hiện ở một sân chơi người mẫu vẫn giúp người đẹp có thêm cơ hội giới thiệu bản thân đến khán giả và thử sức với những yêu cầu chuyên nghiệp của ngành thời trang.

Đặc biệt, trong mùa World Cup 2026, Nông Thị Hằng thu hút sự quan tâm khi đồng hành cùng các hoạt động bình luận, giao lưu liên quan đến bóng đá. Cô đại diện cho đội tuyển Bồ Đào Nha và chia sẻ tình yêu dành cho siêu sao Cristiano Ronaldo.

Người đẹp cho biết bản thân ngưỡng mộ tinh thần kiên trì, sự bền bỉ và khát khao cống hiến của nam cầu thủ, xem đó là nguồn động lực để nỗ lực trên con đường nghệ thuật. Hình ảnh cô gái trẻ xinh đẹp, tự tin khi xuất hiện trong các hoạt động bóng đá cũng khiến tên tuổi Nông Thị Hằng được chú ý nhiều hơn.

Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, Nông Thị Hằng luôn dành tình cảm đặc biệt cho văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Từ nhỏ, cô đã yêu thích hát Then và học chơi đàn tính, loại nhạc cụ gắn bó với đời sống tinh thần của người Tày. Dù điều kiện gia đình không dư dả, bố mẹ vẫn cố gắng mua đàn để con gái có thể học tập mà không phải đi mượn ở xa. Sau một năm rèn luyện, cô bắt đầu tham gia các hội diễn và cuộc thi hát Then, có cơ hội gặp gỡ những nghệ nhân am hiểu văn hóa dân tộc.

Nông Thị Hằng từng chia sẻ rằng The Face Vietnammỗi dịp lễ hội ở quê, cô thường hòa mình vào các hoạt động hát múa cùng bà con. Những trải nghiệm này không chỉ giúp cô nuôi dưỡng niềm yêu thích nghệ thuật mà còn tạo nên sự gắn bó với cội nguồn. Khi tham gia các cuộc thi, người đẹp cũng mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa Tày đến nhiều người hơn, thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh và thành tích cá nhân.

Nhan sắc ngày càng quyến rũ, chăm chỉ tập luyện để giữ vóc dáng

Ở tuổi 24, Nông Thị Hằng có sự thay đổi đáng kể về phong cách thời trang. Nếu trước đây cô thường xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào thì hiện tại người đẹp lựa chọn nhiều trang phục tôn dáng, thể hiện vẻ trưởng thành và quyến rũ. Dù chỉ cao 1,68m, cô vẫn tạo được ấn tượng nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, vòng eo thon gọn và làn da sáng. Những hình ảnh đời thường hoặc bộ ảnh thời trang được chia sẻ trên mạng xã hội thường thu hút sự quan tâm của người theo dõi.

Người đẹp không giới hạn bản thân trong một phong cách cố định mà thường xuyên thay đổi từ nữ tính, thanh lịch đến cá tính, gợi cảm. Cô lựa chọn những thiết kế ôm sát, váy cắt xẻ hoặc trang phục trẻ trung phù hợp với vóc dáng. Sự tự tin trước ống kính cùng kinh nghiệm tham gia các cuộc thi người mẫu giúp Nông Thị Hằng ngày càng chủ động hơn trong cách tạo dáng và thể hiện hình ảnh cá nhân.

Để duy trì vóc dáng, Nông Thị Hằng chú trọng việc vận động thường xuyên. Cô kết hợp các hoạt động như cardio, pilates, chạy bộ và đạp xe nhằm tăng cường thể lực, cải thiện sức bền và giữ cơ thể linh hoạt. Đây đều là những hình thức tập luyện có thể hỗ trợ sức khỏe khi được thực hiện phù hợp với thể trạng. Việc kết hợp nhiều bộ môn cũng giúp người đẹp tránh sự đơn điệu trong quá trình rèn luyện.

Song song với tập luyện, cô quan tâm đến chế độ ăn uống hằng ngày. Thực đơn của Nông Thị Hằng ưu tiên rau xanh, trái cây, các loại hạt và nguồn protein nạc, đồng thời hạn chế đồ ngọt cũng như món ăn chiên rán nhiều dầu mỡ. Người đẹp cũng chú ý uống đủ nước, duy trì tinh thần thoải mái và chăm sóc làn da bằng những bước cơ bản như chống nắng, tẩy tế bào chết với tần suất phù hợp. Những thói quen này được cô duy trì như một phần của việc chăm sóc sức khỏe và ngoại hình.

Hiện tại, Nông Thị Hằng mong muốn có thêm cơ hội phát triển trong lĩnh vực diễn xuất. Sau những trải nghiệm từ các cuộc thi sắc đẹp, chương trình người mẫu và những dự án nghệ thuật đã tham gia, cô đang từng bước xây dựng hình ảnh riêng. Với người đẹp sinh năm 2002, nền tảng học vấn, sự tự tin và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc là những yếu tố giúp cô tạo nên dấu ấn bên cạnh nhan sắc nổi bật.

Ảnh: FBNV