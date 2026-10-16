Mỹ nhân ngoại thương được đại gia Việt kiều cầu hôn trên khinh khí cầu, khoe dáng quyến rũ cùng bikini

Diễm My 9x là một trong những nữ diễn viên được chú ý của màn ảnh Việt, gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, vóc dáng gợi cảm và phong cách thời trang quyến rũ.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn khiến công chúng quan tâm bởi chuyện tình nhiều năm với doanh nhân Việt kiều Vinh Nguyễn, màn cầu hôn lãng mạn trên khinh khí cầu và cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Nhân vật được nhắc đến là Vũ Phạm Diễm My, sinh năm 1990, thường được khán giả biết đến với nghệ danh Diễm My 9x. Cô bén duyên với điện ảnh từ năm 5 tuổi. Tên gọi Diễm My được bố mẹ lựa chọn với mong muốn con gái có sự nghiệp thành công như đàn chị Diễm My 6X.

Năm 12 tuổi, Diễm My thử sức với công việc người mẫu ảnh cho báo chí. Đến năm 15 tuổi, cô tiếp tục trải nghiệm vai trò MC trong các chương trình dành cho thiếu nhi. Những bước đi từ sớm giúp nữ diễn viên tích lũy kinh nghiệm trước khi phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp.

Trong lĩnh vực điện ảnh, Diễm My 9x từng tham gia nhiều bộ phim được khán giả biết đến như Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn và Gái già lắm chiêu. Qua từng dự án, cô có cơ hội thử sức với những dạng vai khác nhau, từng bước khẳng định dấu ấn diễn xuất.

Ở mảng truyền hình, nữ diễn viên gây chú ý với vai Linh trong bộ phim Tình yêu và tham vọng phát sóng trên VTV. Nhân vật sở hữu cá tính mạnh mẽ, độc lập và trải qua nhiều biến cố trong công việc lẫn tình cảm. Vai diễn này giúp Diễm My thể hiện hình ảnh trưởng thành, khác với vẻ dịu dàng thường thấy.

Không chỉ theo đuổi nghệ thuật, Diễm My 9x còn có thành tích học tập đáng chú ý. Cô từng theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương, một trong những ngành có mức điểm đầu vào cao của trường. Việc cân bằng giữa học tập và hoạt động nghệ thuật cho thấy sự nghiêm túc của nữ diễn viên trong quá trình phát triển bản thân.

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Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình giữa Diễm My và doanh nhân Vinh Nguyễn cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cả hai có nhiều năm gắn bó trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Vinh Nguyễn được biết đến là doanh nhân Việt kiều, từng học thạc sĩ tại Australia và xuất thân trong một gia đình có điều kiện kinh tế.

Năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới tại TP.HCM với sự tham dự của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí, trong đó có Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Tú và Nhã Phương. Trước đó, màn cầu hôn lãng mạn trên khinh khí cầu của Vinh Nguyễn dành cho Diễm My từng khiến nhiều người chú ý.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên dần chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình. Cô và chồng hiện có một con chung, đồng thời nhận được sự quan tâm của khán giả mỗi khi đăng tải những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Ngoài đời, Diễm My 9x thường lựa chọn trang phục thanh lịch, nữ tính. Trong những chuyến du lịch, cô cũng không ngần ngại diện bikini, khoe vóc dáng săn chắc cùng đường cong quyến rũ. Hình ảnh của nữ diễn viên sau khi làm mẹ nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Để duy trì vóc dáng, Diễm My chú trọng tập luyện thể thao và xây dựng lối sống điều độ. Chồng cô cũng có niềm yêu thích với vận động, duy trì tính kỷ luật trong sinh hoạt và thường khuyến khích vợ giữ thói quen tập luyện.

Ở tuổi ngoài 30, Diễm My 9x vẫn theo đuổi các hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian vun đắp tổ ấm. Sự kết hợp giữa sự nghiệp, học vấn và cuộc sống gia đình giúp nữ diễn viên tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng.