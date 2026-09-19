Mỹ nhân Nana đóng cảnh táo bạo gây tranh luận

Theo Newsbuzz, những cảnh thân mật táo bạo của Nana và Ji Chang Wook trong The Scandal đang gây bàn luận sau khi series phát hành trọn bộ 8 tập.

Trong phim, Nana vào vai Hee Yeon, một góa phụ mất chồng và sống dưới những chuẩn mực khắt khe về tiết hạnh. Cô sau đó gặp Jo Won (Ji Chang Wook), công tử nổi tiếng phong lưu và bị cuốn vào ván cược tình ái giữa anh với phu nhân Cho (Son Ye Jin).

Nana và Ji Chang Wook trong The Scandal. Ảnh: Netflix.

Ở nửa sau tác phẩm, khi tình cảm giữa Hee Yeon và Jo Won ngày càng sâu sắc, cả hai có một phân đoạn thân mật. Ji Chang Wook và Nana có những khung hình để lộ cơ thể. Hiện chưa rõ một số hình ảnh của nữ diễn viên có sự hỗ trợ của kỹ xảo hay không.

Phân đoạn này nhanh chóng làm dấy lên những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng mức độ hở bạo và thời lượng cảnh quay có phần quá mức, cố ý gây sốc. Trong khi đó, những ý kiến khác nhìn nhận cảnh thân mật gắn với bước chuyển quan trọng của Hee Yeon.

Từ một góa phụ bị buộc phải gìn giữ tiết hạnh, nhân vật dần phá bỏ những khuôn phép áp đặt lên mình, đối diện với tình cảm và ham muốn cá nhân. Vì vậy, sự thay đổi về thể xác được xem như cách Hee Yeon thoát khỏi những ràng buộc để tìm lại chính mình.

Trước khi phim phát hành, mức độ táo bạo của The Scandal cũng từng được quan tâm. Khi được hỏi về những cảnh 19+ trong tác phẩm, đạo diễn Jung Ji Woo úp mở rằng khán giả “có thể kỳ vọng”.

Nana cho biết một trong những lý do khiến cô nhận lời tham gia dự án là sự yêu thích và kính trọng dành cho Jung Ji Woo. Nữ diễn viên cũng tò mò về cách nhà làm phim sẽ tiếp cận lại câu chuyện vốn từng nhiều lần được chuyển thể.

“Tôi rất tò mò đạo diễn sẽ xây dựng phim trên nguyên tác như thế nào. Trong sâu thẳm tính cách, Hee Yeon có những điểm giống tôi và đó là những điều tôi chưa từng biểu đạt trên màn ảnh”, Nana chia sẻ. Cô cho biết cơ hội làm việc cùng Son Ye Jin và Ji Chang Wook cũng khiến mình hào hứng với dự án.

Nana vào vai góa phụ Hee Yeon, nhân vật bị cuốn vào ván cược tình ái giữa Jo Won và phu nhân Cho. Ảnh: Netflix.

The Scandal lấy bối cảnh triều đại Joseon, xoay quanh phu nhân Cho, người phụ nữ thông minh nhưng bị giới hạn bởi những khuôn phép dành cho nữ giới, và Jo Won, công tử nổi tiếng đào hoa. Một ván cược tình ái giữa hai người kéo Hee Yeon vào cuộc, trước khi những tính toán ban đầu dần bị xáo trộn bởi tình cảm thật.

Tác phẩm được xây dựng từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons của Pierre Choderlos de Laclos, xuất bản năm 1782. Câu chuyện từng được Hàn Quốc chuyển thể thành phim điện ảnh Untold Scandal năm 2003, với Lee Mi Sook, Jeon Do Yeon và Bae Yong Joon đóng chính.

Ở phiên bản mới, câu chuyện được phát triển theo hướng dành nhiều không gian hơn cho các nhân vật nữ. Phu nhân Cho của Son Ye Jin được xây dựng đa chiều hơn, trong khi hành trình của Hee Yeon tập trung vào sự giằng co giữa những chuẩn mực xã hội và mong muốn cá nhân.