Mỹ nhân Nana đáp trả khi bị chỉ trích vì hẹn hò T.O.P

Ngày 5/11, Nana đăng tải tâm thư dài trên Instagram Story, lên tiếng trước những ý kiến chỉ trích liên quan đến chuyện tình cảm với T.O.P (cựu thành viên BigBang). Nữ ca sĩ bày tỏ sự bất bình khi một số người tự nhận là fan liên tục công kích cô sau khi mối quan hệ được công khai.

"Tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào sao? Mọi người đã phải chịu thiệt hại gì vì tôi? Tôi đã gây ra điều gì trái với đạo đức hay tạo nên scandal nào sao?", Nana đặt câu hỏi. Cô tiếp tục nhấn mạnh: "Tôi xin khẳng định rõ rằng, chuyện tình cảm và việc quyết định công khai mối quan hệ ấy là vấn đề thuộc về đời sống riêng tư, cũng như cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi không nghĩ rằng mình có điều gì phải xin lỗi về chuyện đó".

Nana cũng cho biết suốt 17 năm hoạt động nghệ thuật, cô luôn nghiêm túc và nỗ lực với công việc. Dù đôi lúc trải qua những giai đoạn cảm xúc bất ổn, nữ diễn viên khẳng định chưa bao giờ xem nhẹ trách nhiệm của mình.

Nana phản bác những người tự nhận là fan nhưng công kích cô vì chuyện tình cảm với T.O.P. Ảnh: Maeil Business Newspaper.

Cô cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những người hâm mộ đã âm thầm đồng hành, tin tưởng và ủng hộ mình suốt nhiều năm. Theo Nana, dù cô hoạt động tích cực hay có những khoảng thời gian dài vắng bóng, họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi mà không mong cầu được đáp lại. Chính vì vậy, nữ nghệ sĩ luôn mong muốn gìn giữ những tình cảm ấy, đồng thời hy vọng có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người hâm mộ.

"Tôi muốn gửi lời đến những người tự nhận mình là fan nhưng lại cố tình đăng tải những lời lẽ ác ý, phớt lờ lựa chọn và quyền tự do cá nhân của tôi. Mong mọi người hãy bình tĩnh nhìn nhận lại xem bản thân thực sự mong muốn và kỳ vọng điều gì ở một người nổi tiếng, cũng như ở một con người mang tên Nana", cô chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ bản thân đã cố gắng thấu hiểu những lời nói và hành động của những người chỉ trích mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể lý giải. Dù vậy, cô thừa nhận cảm thấy có lỗi khi những lời công kích đã khiến nhiều người khác phải chịu tổn thương.

"Xin đừng làm tổn thương cả những người hâm mộ yêu thương và tôn trọng Nana với tư cách một con người, thay vì chỉ nhìn nhận cô ấy dưới danh nghĩa một người nổi tiếng. Xin đừng tiếp tục gây tổn thương và làm phiền họ nữa", cô bày tỏ.

Khép lại tâm thư, cô đồng thời cảm ơn những lời động viên, khẳng định sẽ ghi nhớ sự ủng hộ ấy và cố gắng đền đáp bằng hình ảnh tốt đẹp hơn trong tương lai.

Phát ngôn của Nana xuất hiện giữa lúc chuyện tình cảm giữa cô và T.O.P tiếp tục gây tranh luận tại Hàn Quốc. Trước đó, hai nghệ sĩ xác nhận hẹn hò hồi đầu tháng 10. Đầu tháng 11, cặp đôi cùng xuất hiện tại một quán cà phê được người hâm mộ chuẩn bị để mừng sinh nhật T.O.P. Hình ảnh này gây ra những phản ứng trái chiều, khi một số ý kiến cho rằng việc nam ca sĩ đưa bạn gái tới sự kiện dành cho fan là thiếu tinh tế. Ngược lại, nhiều người nhận định đây là chuyện cá nhân và không đáng bị chỉ trích.