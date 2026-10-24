Mỹ nhân mũi chẻ sở hữu phim trăm tỷ, từng thi trượt ngành công an, mặc bikini khoe body nóng bỏng

Có những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng càng ngắm càng thấy nhiều nét cuốn hút riêng. Với Trâm Anh, đó là đôi môi đầy đặn, sống mũi cao với phần chóp mũi chẻ duyên dáng cùng ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn toát lên nét cá tính nhờ mái tóc ngắn.

Dù không được đào tạo diễn xuất bài bản, Trâm Anh vẫn nhanh chóng tạo dấu ấn trên màn ảnh sau một số dự án điện ảnh có doanh thu ấn tượng, từng bước được khán giả biết đến với danh xưng “ngôi sao trăm tỷ”.

Trâm Anh quê Đồng Nai (theo địa giới hành chính sau sáp nhập). Trước khi bén duyên với phim ảnh, cô từng là Á quân The Face Vietnam 2018, thuộc đội huấn luyện viên Minh Hằng.

Tại cuộc thi năm đó, Trâm Anh cùng giành ngôi Á quân với Quỳnh Anh, trong khi Mạc Trung Kiên trở thành Quán quân. Ngoài phong thái tự tin, người đẹp còn gây ấn tượng nhờ gương mặt ngọt ngào và mái tóc ngắn cá tính.

Sau cuộc thi, nhan sắc của Trâm Anh từng được cộng đồng mạng so sánh với cựu hot girl Tâm Tít và ca sĩ Phương Ly. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia các dự án phim ảnh, tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 1995 mới dần được đông đảo khán giả nhớ đến.

Sau những dấu ấn trong lĩnh vực người mẫu, Trâm Anh chuyển hướng sang diễn xuất vào năm 2021 với vai diễn đầu tiên trong bộ phim truyền hình Cây táo nở hoa. Dù nhân vật của cô gây tranh cãi khi đảm nhận vai “tiểu tam” khiến khán giả không có thiện cảm, đây cũng là bước khởi đầu giúp nữ người mẫu tạo dấu ấn ở lĩnh vực mới.

Năm 2025 được xem là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Trâm Anh khi bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không có sự tham gia của cô đạt doanh thu hơn 250 tỷ đồng. Thành công của tác phẩm góp phần đưa nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả đại chúng, đồng thời giúp cô được nhắc đến trong nhóm những gương mặt tham gia phim điện ảnh trăm tỷ.

Đến năm 2026, Trâm Anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi được công bố góp mặt trong dự án Hoàng hậu cuối cùng với vai Lý Lệ Hà, nhân vật được giới thiệu là tình địch của Tăng Thanh Hà trong phim. Sự xuất hiện của cô trong dự án mới khiến khán giả thêm kỳ vọng vào những bước tiến tiếp theo trên con đường diễn xuất.

Ít ai biết rằng, Trâm Anh từng nuôi ước mơ trở thành công an từ nhỏ do lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Nữ diễn viên từng đăng ký dự thi vào ngành này nhưng không đạt kết quả như mong muốn, trước khi bén duyên với nghệ thuật.

Trên mạng xã hội, người đẹp thỉnh thoảng gây chú ý khi đăng tải những hình ảnh diện trang phục gợi cảm, bikini hoặc các thiết kế táo bạo. Trong những khung hình này, cô thường khoe vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng thần thái tự tin.

Bên cạnh hình thể cân đối, chiếc mũi chẻ đặc trưng cũng được xem là một trong những nét riêng trên gương mặt Trâm Anh. Sở hữu sống mũi cao, phần chóp mũi hơi hếch, cô từng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước những đồn đoán, mỹ nhân sinh năm 1995 cho biết chiếc mũi đặc biệt của mình là nét đẹp tự nhiên được thừa hưởng từ mẹ. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cả hai mẹ con đều sở hữu đặc điểm này và cô khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ như những lời đồn trên mạng xã hội.