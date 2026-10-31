Mỹ nhân miền Tây từng giành vương miện quốc tế, nay có gu thời trang đẳng cấp, sở hữu loạt túi hiệu đắt đỏ

Hoa hậu quê Vĩnh Long gây chú ý với chiếc túi gần 1 tỷ đồng

Mới đây, Hoa hậu Phương Khánh xuất hiện tại một sự kiện nghệ thuật, thu hút sự chú ý bởi diện mạo thanh lịch nhưng không kém phần cá tính.

Người đẹp lựa chọn áo trắng thiết kế lệch vai, kết hợp quần da đen bóng và mái tóc uốn sóng mềm mại. Cách phối hai gam màu tương phản giúp cô tạo nên tổng thể nổi bật mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.

Đáng chú ý nhất là chiếc túi Hermès Birkin màu đen, điểm xuyết khóa kim loại ánh vàng. Theo thông tin được chia sẻ, món phụ kiện này có giá trị ước tính gần 1 tỷ đồng.

Thiết kế túi mang phom dáng cổ điển, được xem là một trong những dòng sản phẩm biểu tượng của thương hiệu Hermès. Khi kết hợp với trang phục đơn sắc, chiếc túi trở thành điểm nhấn cho toàn bộ diện mạo của Phương Khánh.

Đây không phải lần đầu nàng hậu gây chú ý với những món phụ kiện đắt giá. Trong tủ đồ của cô còn có một chiếc Hermès Birkin màu xanh lá cây, thuộc dòng túi có giá từ khoảng nửa tỷ đồng tùy phiên bản.

Ngoài ra, Phương Khánh từng xuất hiện với mẫu túi phom yên ngựa trị giá khoảng 120 triệu đồng, một chiếc túi tròn họa tiết monogram khoảng 140 triệu đồng và mẫu túi nắp gập màu cam nhạt có giá niêm yết khoảng 287 triệu đồng.

Người đẹp cũng yêu thích các thiết kế túi Chanel, thường kết hợp cùng những bộ trang phục tối giản để tạo nên vẻ ngoài thanh lịch.

Trong vài năm gần đây, Phương Khánh theo đuổi phong cách quiet luxury, hay còn gọi là sang trọng thầm lặng. Cô ưu tiên trang phục có đường cắt may chỉn chu, màu sắc hài hòa và chất liệu đẹp, thay vì sử dụng quá nhiều họa tiết hoặc logo nổi bật. Tùy hoàn cảnh, nàng hậu linh hoạt thay đổi giữa những bộ cánh nữ tính, thanh lịch và trang phục cá tính, tôn đường cong.

Từng đăng quang Hoa hậu Trái đất, tuổi 32 vẫn sở hữu sắc vóc quyến rũ

Nguyễn Phương Khánh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi đăng quang Miss Earth 2018 tại Philippines, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi này. Chiến thắng của Phương Khánh từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi đây là một trong những thành tích nổi bật của nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Sau khi đăng quang, cô tham gia các hoạt động cộng đồng, sự kiện giải trí và thời trang. Dù không xuất hiện quá thường xuyên trước công chúng, Phương Khánh vẫn duy trì sức hút qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ở tuổi 32, người đẹp gây ấn tượng với gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối và phong cách ngày càng trưởng thành. Trong những bộ ảnh đời thường, cô thường lựa chọn trang phục ôm dáng hoặc những thiết kế có đường cắt tinh tế để tôn lợi thế hình thể.

Khi tham dự sự kiện, nàng hậu lại ưu tiên các bộ váy thanh lịch, kết hợp túi xách và trang sức cao cấp. Việc tiết chế phụ kiện giúp cô giữ được vẻ sang trọng mà không tạo cảm giác rườm rà.

Không bó buộc bản thân trong một phong cách cố định, Phương Khánh liên tục thử nghiệm những cách phối đồ khác nhau, từ nữ tính, nhẹ nhàng đến hiện đại và cá tính.

Sau 8 năm kể từ ngày đăng quang quốc tế, người đẹp quê Vĩnh Long vẫn được nhiều khán giả quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung, gu thời trang có dấu ấn riêng và những lần xuất hiện cùng loạt phụ kiện xa xỉ.