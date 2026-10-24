Mỹ nhân miền Tây 8 lần thi hoa hậu: 23 tuổi tậu nhà riêng, nay lại sắm thêm cơ ngơi hoành tráng

Bùi Lý Thiên Hương (sinh năm 1996, đến từ An Giang) là gương mặt quen thuộc trong giới sắc đẹp Việt. Chiều cao 1,73m cùng gương mặt sắc sảo giúp cô được ví như "ngựa chiến" bền bỉ qua nhiều cuộc thi. Sau 8 lần tranh tài, người đẹp xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 (Miss Earth Vietnam 2025).

Bùi Lý Thiên Hương là gương mặt quen thuộc trong giới sắc đẹp Việt.

Không chỉ thành công ở mảng nghệ thuật, cô còn gặt hái nhiều kết quả tốt trong kinh doanh, tích lũy tài sản ấn tượng và tận hưởng cuộc sống đầy đủ. Cô mua căn hộ đầu tiên lúc 23 tuổi, sau đó tiếp tục sở hữu chốn an cư có hướng nhìn ra sông Sài Gòn. Đến năm 24 tuổi, nàng hậu đã sắm xe hơi riêng và sở hữu nhiều món đồ hiệu xa xỉ, chứng minh khả năng tự chủ tài chính từ rất sớm.

Mới đây, Bùi Lý Thiên Hương tiếp tục thu hút sự chú ý khi hé lộ tổ ấm mới do chính tay cô dành nhiều thời gian lên ý tưởng và chăm chút. Không gian gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại, tối giản pha nét mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Từ phòng khách, căn bếp đến phòng ngủ và phòng tắm mở thư thái, mỗi khu vực đều được nàng hậu lựa chọn, sắp đặt kỹ lưỡng, thể hiện rõ gu thẩm mỹ.

Bùi Lý Thiên Hương vui mừng căn nhà khi đã hoàn thành.

Khu vực phòng khách gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, kết nối liền mạch với bàn ăn.

Bộ sofa màu trắng kem gây ấn tượng bởi kiểu dáng tối giản nhưng hài hoà với tổng thể.

Không gian bếp hiện đại.

Bùi Lý Thiên Hương dành nhiều tâm huyết cho các khu vực nghỉ ngơi riêng tư.

Khu vực trưng bày quần áo, phụ kiện được đầu tư chỉn chu.

Không gian bồn tắm tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Tổ ấm mới được Bùi Lý Thiên Hương tự tay lên ý tưởng và tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết theo sở thích. Trên trang cá nhân, người đẹp hào hứng chia sẻ: "Căn nhà nghỉ dưỡng dành tặng bản thân 20/10 năm nay. Chúc các chị em phụ nữ luôn vui vẻ, xinh yêu, thành công và hạnh phúc".

Khung cảnh bên ngoài căn nhà.

Trong suốt quá trình thi công, nàng hậu liên tục cập nhật tiến độ, việc lựa chọn nội thất cho đến khi hoàn thiện từng ngóc ngách. Điều này thể hiện trọn vẹn tâm huyết của Thiên Hương trong việc tạo dựng không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa hiện đại, tiện nghi vừa là nơi thư giãn lý tưởng sau thời gian làm việc bận rộn.

Người đẹp đồng hành cùng căn nhà trong suốt quá trình thi công.