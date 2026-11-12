'Mỹ nhân màn ảnh' Lê Khanh tuổi 63: Vẻ đẹp thách thức thời gian, cuộc sống bình yên

NSND Lê Khanh trẻ đẹp ở tuổi 63

Mới đây, MC Đan Lê chia sẻ hình ảnh chụp cùng NSND Lê Khanh trên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ cô vừa trở lại lớp học diễn xuất sau nửa năm vắng bóng. Đặc biệt, người trực tiếp hướng dẫn cô lần này là NSND Lê Khanh – nghệ sĩ mà Đan Lê trìu mến gọi là "người mẹ đầu tiên trên màn ảnh".

Trong bức ảnh được đăng tải, NSND Lê Khanh gây ấn tượng với diện mạo trẻ trung, gương mặt rạng rỡ và phong thái thanh lịch. Dù đã bước sang tuổi 63, nữ nghệ sĩ vẫn giữ nét đẹp đằm thắm, kiêu sa vốn làm nên dấu ấn riêng trong lòng công chúng. Sự xuất hiện của chị bên Đan Lê nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Ở tuổi 63, NSND Lê Khanh vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà, đài các cùng thần thái cuốn hút. Mới đây, nữ nghệ sĩ gây chú ý khi xuất hiện rạng rỡ bên MC Đan Lê. Ảnh: NVCC.

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc, NSND Lê Khanh còn là gương mặt nghệ sĩ có vị trí đặc biệt trong làng sân khấu và điện ảnh Việt Nam. NSND Phạm Thị Thành từng nhận xét nữ nghệ sĩ sở hữu vẻ đẹp đài các, đằm thắm, nền nã và dịu dàng, đồng thời xem chị như một biểu tượng của sân khấu kịch nói phía Bắc.

Những năm gần đây, chị góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như "Gái già lắm chiêu 3", "Gái già lắm chiêu 5", "Cô gái từ quá khứ", "Hẹn em ngày nhật thực", "Một thời ta đã yêu" và "Chị chị em em 3". Đáng chú ý, vai diễn Lý Lệ Hà trong "Gái già lắm chiêu 5" đã giúp chị giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22. Năm 2022, chị được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải thưởng Nghệ sĩ của năm.

Tạo hình của NSND Lê Khanh trong phim. Ảnh: Lao Động.

Đầu tháng 11/2026, NSND Lê Khanh tiếp tục được chú ý khi được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc, ghi nhận những đóng góp trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. Trước đó, năm 2016, chị tham gia hiện thực hóa dự án hợp tác dàn dựng vở diễn giữa Nhà hát rối dây truyền thống Nhật Bản Edo Yuki-za và Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Sự nghiệp nghệ thuật của NSND Lê Khanh

NSND Lê Khanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2001, khi mới 38 tuổi. Thời điểm đó, chị được xem là một trong những nữ diễn viên sân khấu trẻ tuổi nhất được trao tặng danh hiệu cao quý này.

Nhan sắc thời trẻ của NSND Lê Khanh.

Sinh năm 1963 tại Hà Nội, Lê Khanh lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha chị là NSND Trần Tiến, mẹ là nghệ sĩ Lê Mai. Hai chị em gái của nữ nghệ sĩ là NSƯT Lê Vân và NSƯT Lê Vi cũng đều theo đuổi con đường nghệ thuật. Gia đình chị được xem là một trong những gia đình nghệ thuật nổi tiếng của Việt Nam.

Thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ cha mẹ, Lê Khanh sớm bén duyên với sân khấu và điện ảnh. Sở hữu gương mặt thanh tú, vẻ đẹp sang trọng cùng phong thái đài các, chị nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam thập niên 1980-1990.

Tên tuổi nữ nghệ sĩ gắn liền với nhiều bộ phim được khán giả yêu mến như: "Người Hà Nội", "Em còn nhớ hay em đã quên", "Săn bắt cướp"... Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, chị còn chinh phục người xem bằng lối diễn xuất tinh tế, khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật và giọng nói truyền cảm.

NSND Lê Khanh. Ảnh: FBNV.

Dù thành công ở cả điện ảnh lẫn truyền hình, sân khấu vẫn là lĩnh vực ghi dấu những đóng góp bền bỉ của Lê Khanh. Chị có nhiều năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ, đảm nhận nhiều vai diễn quan trọng và từng giữ cương vị Phó Giám đốc nhà hát. Trong mắt đồng nghiệp, nữ nghệ sĩ là người làm nghề nghiêm túc, luôn dành nhiều tâm huyết cho từng vai diễn.

NSND Trần Lực từng dành lời nhận xét tích cực cho Lê Khanh, cho rằng chị luôn giữ được nhiệt huyết, sự hồn nhiên và tinh thần trẻ trung trong nghệ thuật.

Trải qua nhiều thập niên hoạt động, Lê Khanh vẫn duy trì hình ảnh một nghệ sĩ kín tiếng, nền nã, không phô trương đời tư. Ở tuổi ngoài 60, chị tiếp tục chứng minh tình yêu với nghệ thuật, đồng thời duy trì hình ảnh một nữ nghệ sĩ thanh lịch, nền nã và giàu sức sống.