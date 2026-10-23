Mỹ nhân mặc áo ngực kim cương 1300 tỷ lại gây chú ý

Theo Dailymail, ngay sau khi khép lại show diễn Victoria's Secret với chiếc áo ngực Fantasy Bra biểu tượng trị giá 50 triệu USD (1300 tỷ đồng), Kylie Jenner lại tiếp tục gây sốt trong chiếc đầm mang phong cách nội y tạo dáng trên bờ biển cùng một chú ngựa cho chiến dịch mới nhất của Stella McCartney.

Ngôi sao 29 tuổi trông vô cùng quyến rũ trong chiếc váy ren xuyên thấu khi xuất hiện trong bộ phim ngắn của nhà thiết kế người Anh do Gia Coppola đạo diễn.

Kylie Jenner gợi cảm trong loạt ảnh mới.

Kylie Jenner trình diễn loạt trang phục trong BST mùa đông 2026 của nhà mốt và thu hút mọi ánh nhìn khi khoe trọn đường cong vòng một với chiếc áo yếm hở lưng màu bạc ánh kim táo bạo, tạo dáng bên chú ngựa khi hoàng hôn buông xuống. Bạn gái tài tử đẹp trai nhất thế giới sau đó nằm trên bãi cát trước khi trườn trên bờ cát rồi hòa mình vào làn nước biển.

Theo nhà mốt McCartney, đại diện Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ đã có mặt tại hiện trường để giám sát toàn bộ hoạt động để đảm bảo không có chú ngựa nào bị tổn hại trong quá trình ghi hình.

Hôm đầu tuần, Kylie Jenner gây bàn tán xôn xao sau khi cô khoác lên mình chiếc áo ngực đắt giá trong show diễn Victoria's Secret vốn thường dành cho các người mẫu đã cống hiến nhiều năm trên sàn catwalk.

Bức ảnh hút 3 triệu lượt thích của Kylie Jenner.

"Không thể chấp nhận được", một người hâm mộ viết trên mạng xã hội X. Một người khác bình luận: "Victoria's Secret cạn kiệt ý tưởng thật rồi. Bộ áo ngực đắt nhất nhưng lại nhạt nhẽo nhất, lại còn chọn một người nhà Kardashian/Jenner làm nó rẻ tiền đi". "Thiếu gì người mà tại sao lại giao áo này cho Kylie Jenner vậy?" - một người khác đặt câu hỏi.

Bất chấp sự chỉ trích của khán giả và thậm chí người trong giới, ngôi sao truyền hình thực tế nhận được sự cổ vũ từ bạn trai Timothée Chalamet từ hàng ghế đầu của show diễn.

Sau show diễn, cô đăng trên Instagram Stories bức ảnh cận cảnh vòng một trong chiếc áo ngực đắt giá với dòng chú thích: "Ngày tuyệt vời nhất từng có".

Kylie Jenner khoe nhan sắc ngọt ngào:

Ảnh, video: IGNV