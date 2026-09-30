'Mỹ nhân lão hóa ngược' Jang Nara khoe làn da không nếp nhăn ở tuổi 45

Jang Nara là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Ở tuổi 45, cô tiếp tục gây chú ý bởi diện mạo trẻ trung, gần như không có dấu hiệu tuổi tác.

Mới đây, Jang Nara chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân, hé lộ một phần hậu trường quá trình ghi hình cho Good Partner 2. Nữ diễn viên viết: "Good Partner 2. Cha Eun Kyung. Từ phòng của Eun Kyung", đồng thời thu hút sự quan tâm khi xuất hiện với tạo hình quen thuộc của nhân vật.

Jang Nara chia sẻ khoảnh khắc quay phim mới. Nhan sắc của nữ diễn viên thu hút nhiều khán giả quan tâm, được gọi là "mỹ nhân lão hóa ngược" vì ngày càng trẻ đẹp.

Trong ảnh, Jang Nara đang tích cực chuẩn bị cho những cảnh quay mới. Jang Nara từng đảm nhận vai luật sư Cha Eun Kyung trong Good Partner lên sóng năm 2024. Bộ phim đạt mức rating cao nhất 17,7%, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình đáng chú ý của năm. Với màn thể hiện được đánh giá cao, Jang Nara sau đó giành giải Daesang tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2024.

Sau thành công của phần đầu, nữ diễn viên trở lại với Good Partner 2 và tiếp tục đảm nhận vai Cha Eun Kyung. Việc cô xuất hiện trong những hình ảnh hậu trường mới nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt khi tạo hình của nhân vật gần như không có nhiều thay đổi.

Đáng chú ý nhất trong loạt ảnh là diện mạo của Jang Nara ở tuổi 45. Nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc ngắn, diện bộ suit chỉn chu và giữ phong thái thanh lịch vốn gắn liền với nhân vật Cha Eun Kyung. Khi thực hiện những bức ảnh cận mặt, làn da của cô vẫn tạo cảm giác mịn màng, trẻ trung.

Sau khoảng hai năm kể từ khi Good Partner lên sóng, Jang Nara vẫn duy trì vẻ ngoài tươi tắn. Đặc biệt, những bức ảnh chụp cận khiến người hâm mộ chú ý đến gương mặt ít lộ dấu hiệu tuổi tác của nữ diễn viên. Ngay cả khi tạo dáng đưa tay lên trước máy ảnh, bàn tay của Jang Nara cũng được nhận xét là khá trẻ trung.

Jang Nara duy trì "vẻ đẹp không tuổi" sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. (Ảnh KBS)

Nhan sắc của Jang Nara từ lâu đã trở thành một trong những chủ đề được khán giả quan tâm. Nữ diễn viên sinh năm 1981 từng nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo trẻ hơn tuổi thật. Việc tiếp tục giữ hình ảnh trẻ trung khi bước sang tuổi 45 càng khiến cô nhận được nhiều lời khen.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống riêng của Jang Nara cũng nhận được sự quan tâm. Năm 2022, nữ diễn viên kết hôn với một đạo diễn hình ảnh kém cô 6 tuổi. Sau hôn lễ, cô vẫn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật ổn định và tiếp tục ghi dấu ấn trên màn ảnh.

Hiện tại, khán giả đang chờ đợi màn trở lại của Jang Nara trong Good Partner 2. Những hình ảnh hậu trường mới không chỉ hé lộ phần nào tạo hình Cha Eun Kyung mà còn một lần nữa thu hút sự chú ý bởi diện mạo trẻ trung của nữ diễn viên ở tuổi 45.