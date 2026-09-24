Mỹ nhân làng nhạc Việt lấy chồng Tây hơn 8 tuổi, tuổi 48 sống viên mãn trong penthouse 280m², bên trong đẹp từng góc

Đoan Trang sinh năm 1978, từng là một trong những nữ ca sĩ được chú ý của Vpop với các ca khúc như Tóc hát, Socola, Khi ta hai mươi... Không chỉ hoạt động âm nhạc, cô còn tham gia nhiều chương trình truyền hình và ghi dấu ấn với phong cách trình diễn giàu năng lượng.

Năm 2012, Đoan Trang kết hôn với doanh nhân người Thụy Điển Johan Wicklund, hơn cô 8 tuổi. Sau hơn một thập kỷ đồng hành, cặp đôi có một con gái. Gia đình nữ ca sĩ từng có thời gian chuyển sang Singapore sinh sống trước khi trở về Việt Nam vào năm 2025.

Hiện tại, tổ ấm của Đoan Trang là một căn penthouse rộng khoảng 280m² nằm trong khu căn hộ cao cấp tại TP.HCM. Căn hộ được thiết kế dạng duplex với hai tầng, gồm 4 phòng ngủ và sở hữu tầm nhìn rộng ra thành phố.

Penthouse 280m², không gian mở ngập ánh sáng

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn penthouse là phòng khách rộng và thoáng nhờ lợi thế trần cao. Gia chủ lựa chọn sofa sáng màu kết hợp bàn trà thiết kế tối giản, trong khi khu vực tivi được bố trí âm vào hệ tủ, giúp tổng thể trông gọn gàng. Những mảng gỗ xuất hiện ở nhiều vị trí tạo cảm giác ấm áp cho không gian hiện đại.

Một trong những điểm nổi bật nhất của phòng khách là hệ cửa kính lớn giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Ngay cạnh đó là ban công nhìn ra thành phố, được Đoan Trang bố trí thêm cây xanh. Nhờ thiết kế mở, khu vực sinh hoạt chung có cảm giác rộng hơn diện tích thực tế và không bị nặng nề dù sử dụng khá nhiều đồ nội thất.

Cầu thang nối hai tầng cũng trở thành điểm nhấn trong căn nhà. Thay vì kiểu tay vịn kín thường thấy, gia đình nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế dạng xương cá kết hợp hệ dây cáp, giúp khu vực này trông thanh thoát hơn. Khoảng trống dưới cầu thang không bị bỏ phí mà được tận dụng để đặt một chậu cây lớn, vừa trang trí vừa tạo thêm mảng xanh cho ngôi nhà.

Ngay phía sau sofa là khu vực ăn uống với chiếc bàn gỗ dài làm trung tâm. Bàn ăn được đặt gần ban công và kết nối trực tiếp với không gian sinh hoạt chung nên vẫn nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên. Cách bố trí phòng khách và bàn ăn liền mạch cũng giúp các thành viên dễ dàng tương tác thay vì chia căn hộ thành quá nhiều khu vực riêng biệt.

Tự tay chăm chút từng góc trong tổ ấm

Dù căn penthouse có diện tích lớn, Đoan Trang không lựa chọn cách bài trí quá cầu kỳ. Bên cạnh những món nội thất hiện đại, nữ ca sĩ sử dụng khá nhiều cây xanh và hoa tươi để không gian trở nên gần gũi hơn. Nhiều chậu cây, bình hoa trong nhà do chính cô lựa chọn và sắp xếp.

Những chi tiết trang trí nhỏ cũng được đặt xen kẽ thay vì tập trung quá nhiều vào một khu vực. Sự kết hợp giữa màu trắng, sắc nâu của gỗ cùng màu xanh của cây cối khiến tổng thể căn hộ vừa hiện đại vừa giữ được cảm giác ấm cúng của một tổ ấm gia đình.

Sau quãng thời gian sống ở Singapore, việc trở về Việt Nam vào năm 2025 cũng đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc sống của Đoan Trang. Ở tuổi 48, nữ ca sĩ vẫn duy trì các hoạt động cá nhân nhưng dành nhiều thời gian cho gia đình. Những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con gái thỉnh thoảng được cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau hơn một thập kỷ kết hôn, Đoan Trang và ông xã người Thụy Điển vẫn đồng hành trong cuộc sống. Căn penthouse 280m² hiện tại không chỉ gây chú ý bởi diện tích hay thiết kế duplex mà còn mang khá rõ dấu ấn của gia chủ qua cách lựa chọn nội thất, cây xanh và từng góc trang trí.

Ảnh: FBNV