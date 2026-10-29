Mỹ nhân lấn át nữ chính trong Ngọc Điệm Thu là ai?

Trong bộ phim dân quốc Ngọc Điệm Thu, bên cạnh nữ chính Diệp Bình Quân do Từ Nhược Hàm đảm nhận, nhân vật Đào Tử Nghi cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Sở hữu vẻ ngoài kiêu kỳ, xuất thân danh giá nhưng có số phận tình cảm nhiều trắc trở, Đào Tử Nghi trở thành một trong những nhân vật tạo ra nhiều nút thắt cho câu chuyện. Người đứng sau vai diễn này là Quách Vũ Hân, nữ diễn viên đang được chú ý nhờ những vai diễn trong dòng phim ngắn Hoa ngữ.

Đào Tử Nghi là thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có. Nhân vật được xây dựng với hình tượng kiêu hãnh, rực rỡ và có phần ngang bướng, mang đậm màu sắc của những cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu thời dân quốc. Trong phim, Quách Vũ Hân gây chú ý với tạo hình trang phục cầu kỳ, kiểu tóc chỉn chu và thần thái sang trọng. Vẻ đẹp của nữ diễn viên phù hợp với hình tượng tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, quen với việc có được những gì mình mong muốn. Tuy nhiên, sức hút của Đào Tử Nghi không chỉ đến từ nhan sắc. Đằng sau vẻ ngoài kiêu kỳ là một cô gái có nhiều tổn thương, đặc biệt khi phải đối diện với tình yêu không được đáp lại. Sự đối lập giữa vẻ ngoài rực rỡ và những biến chuyển tâm lý tạo nên điểm nhấn cho nhân vật.

Đào Tử Nghi đem lòng yêu Ngu Sưởng Hiên, vị thiếu soái quyền thế do Thừa Lỗi thủ vai. Cô mong muốn có được tình cảm của anh, nhưng Ngu Sưởng Hiên lại dần hướng về Diệp Bình Quân. Khi những kỳ vọng liên tục bị phá vỡ, Đào Tử Nghi bắt đầu có những lựa chọn quyết liệt hơn.

Điểm đáng chú ý ở nhân vật này là quá trình thay đổi tâm lý. Ban đầu, Đào Tử Nghi hiện lên như một tiểu thư được nuông chiều, có phần bốc đồng nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên. Càng về sau, sự ghen tuông và cảm giác bị khước từ khiến cô trở nên cực đoan, thậm chí tìm cách hãm hại Diệp Bình Quân. Những phân đoạn đối đầu và cảnh cưỡng hôn Ngu Sưởng Hiên tạo điều kiện để Quách Vũ Hân thể hiện trạng thái cảm xúc mạnh. Thay vì chỉ xây dựng một nhân vật nữ phụ chuyên gây khó dễ cho nữ chính, vai diễn còn đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa tình yêu, sự chiếm hữu và những hành động gây tổn thương cho người khác.

Theo thông tin giới thiệu nhân vật, Quách Vũ Hân đã viết hàng chục nghìn chữ tiểu truyện để nghiên cứu quá trình phát triển tâm lý của Đào Tử Nghi. Cô cũng học đàn cổ cầm và cách đi đứng, thể hiện phong thái trong trang phục sườn xám để phục vụ vai diễn. Những chuẩn bị này cho thấy sự đầu tư của nữ diễn viên đối với nhân vật có nhiều lớp tính cách.

Một trong những chi tiết đáng chú ý của Ngọc Điệm Thu là hoàn cảnh gia đình của Đào Tử Nghi. Dù lớn lên trong nhung lụa, cô vẫn bị chi phối bởi những toan tính và lựa chọn của thế hệ trước. Mối quan hệ giữa cô và Diệp Bình Quân cũng phức tạp hơn vẻ ngoài đối đầu ban đầu, khi bản phim hé lộ hai người có quan hệ chị em cùng cha khác mẹ.

Bi kịch của Đào Tử Nghi không chỉ nằm ở chuyện tình đơn phương với Ngu Sưởng Hiên. Cô còn phải đối diện với cuộc hôn nhân mang tính chính trị với Giang Học Đình, người có những toan tính riêng. Từ một cô gái tin rằng tiền bạc và địa vị có thể giúp mình đạt được điều mong muốn, Đào Tử Nghi dần nhận ra bản thân cũng là người bị cuốn vào những sắp đặt của gia đình và thời cuộc.

Dẫu vậy, những tổn thương không thể trở thành lý do biện minh cho việc làm tổn thương người khác. Hành trình của Đào Tử Nghi vì thế vừa gợi sự thương cảm, vừa khiến khán giả tranh luận về trách nhiệm của cô đối với những lựa chọn của mình.

Quách Vũ Hân sinh ngày 16/7/1999 tại Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp khoa Giáo dục Kịch nói của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc và chính thức bước vào lĩnh vực diễn xuất năm 2022 qua bộ phim Nữ Thần Khách Sạn.

Trước khi được chú ý với Ngọc Điệm Thu, Quách Vũ Hân từng góp mặt trong một số phim truyền hình như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Hổ Hạc Yêu Sư Lục, Nhất Niệm Quan Sơn, Liệt Diễm và Thừa Hoan Ký. Dù chủ yếu đảm nhận những vai phụ trong các dự án truyền hình dài tập, cô từng bước tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.

Năm 2025, Quách Vũ Hân gây chú ý mạnh hơn khi tham gia phim ngắn Thịnh Hạ Phân Đà La. Tác phẩm giúp cô nhận giải Nữ diễn viên có sức hút của năm tại đêm hội phim ngắn Hoành Điếm. Thành tích này góp phần đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả yêu phim trực tuyến.

Với Đào Tử Nghi, Quách Vũ Hân có cơ hội thể hiện một vai diễn nhiều biến chuyển hơn hình tượng quen thuộc trong dòng phim ngắn. Sự chú ý dành cho nhân vật cũng cho thấy sức hút của tuyến nữ phụ có câu chuyện riêng, thay vì chỉ tồn tại để tạo trở ngại cho cặp đôi chính.

Việc Đào Tử Nghi có thực sự lấn át Diệp Bình Quân hay không vẫn phụ thuộc vào cảm nhận của từng khán giả. Tuy nhiên, nhan sắc, tạo hình dân quốc và hành trình tâm lý nhiều bi kịch đã giúp nhân vật trở thành một trong những điểm được bàn luận của Ngọc Điệm Thu.