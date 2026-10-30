Mỹ nhân Lâm Y Thần ở tuổi 44

Ngày 30/10, tờ China Times đưa tin Lâm Y Thần vừa đón sinh nhật lần thứ 44. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến những người đã chúc mừng cô, đồng thời chia sẻ niềm vui trong ngày đặc biệt. “Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người. Sinh nhật hôm nay thật giản dị và hạnh phúc”, cô viết.

Theo tờ China, chồng nữ diễn viên, doanh nhân Lâm Vu Siêu đã trở về Đài Loan để mừng sinh nhật vợ. Hôm 29/10, cả gia đình nữ diễn viên cùng dùng bữa tối tại một nhà hàng. Sau đó, Lâm Vu Siêu thanh toán hóa đơn và đưa bố mẹ về nhà, tận hưởng khoảng thời gian ấm cúng bên người thân.

Trong bữa tối, Lâm Y Thần mặc trang phục đen, đội mũ màu cam. Chồng cô mặc trang phục giản dị với áo phông màu cam. Hai vợ chồng đẩy một chiếc xe đẩy đôi có 2 con của họ. Theo truyền thông, đây là lần hiếm hoi, gia đình nữ diễn viên xuất hiện công khai cùng nhau. Trước đó, hôm 21/10, cả gia đình Lâm Y Thần cũng được bắt gặp đi dạo trên phố.

Gia đình Lâm Y Thần được bắt gặp trên phố vào hôm 21/10. Ảnh: Next Apple.

Lâm Y Thần kết hôn với doanh nhân Lâm Vu Siêu vào tháng 12/2014. Gia đình chồng nữ diễn viên kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải. Sau 11 năm chung sống, họ có hai con, một gái và một trai. Con gái đầu lòng của cặp đôi chào đời cách đây khoảng 5 năm, trong khi con trai được sinh sau đó vài năm.

Sau khi kết hôn, Lâm Y Thần và chồng thường xuyên sống xa nhau do Lâm Vu Siêu dành phần lớn thời gian ở Mỹ. Điều này nhiều lần làm dấy lên tin đồn rạn nứt hôn nhân. Trước những đồn đoán, nữ diễn viên từng đăng bài viết dài để lên tiếng bảo vệ gia đình. Bài viết có tiêu đề: “Tôi không hèn mọn, anh ấy cũng không phải người tệ bạc”.

Trong bài viết, cô phủ nhận những thông tin như bị nhà chồng coi thường, chồng đưa người mẫu trẻ về nhà hay bị gia đình chồng ép ăn ếch để bồi bổ sức khỏe. Nữ diễn viên cho biết những câu chuyện này đều không đúng sự thật. Cô cũng khẳng định bản thân không phải người cam chịu hay để người khác đối xử tệ bạc.

Lâm Y Thần từng bày tỏ tình cảm dành cho gia đình chồng. Diễn viên cho biết họ đối xử với cô như con gái ruột. Cô lên tiếng không phải vì muốn đôi co với những lời đồn mà bởi cảm thấy cần phải nói rõ sự thật.

Ba năm trước, khi tin đồn hôn nhân trục trặc tiếp tục xuất hiện, nữ diễn viên một lần nữa khẳng định: “Chúng tôi không ly hôn, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt”. Cô cũng bày tỏ sự thất vọng và bất lực khi những thông tin sai lệch liên tục được lan truyền.

Lâm Y Thần đón tuổi 44. Ảnh: Weibo.

Sinh năm 1982, Lâm Y Thần đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 20 năm. Cô bước chân vào lĩnh vực này năm 2002 và nhanh chóng nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình thần tượng Đài Loan như Khu vườn bí mật, Thơ ngây, Nàng Juliet phương Đông… Nữ diễn viên cũng góp mặt trong dự án cổ trang Anh hùng xạ điêu (2008).

Năm 2008, Lâm Y Thần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Chung lần thứ 43 nhờ vai diễn trong Thơ ngây 2. Cô trở thành nữ diễn viên đầu tiên nhận giải thưởng này với một bộ phim truyền hình thần tượng.

Sau nhiều năm hoạt động, Lâm Y Thần vẫn duy trì độ nhận diện trong ngành giải trí. Gần đây, cô tham gia bộ phim mới mang tên Sự yên tĩnh sâu thẳm.