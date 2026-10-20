Mỹ nhân lai thi Hoa hậu Việt Nam 2026: Nhan sắc nổi bật, thành thạo 3 thứ tiếng

Lisa Gouband là một trong 25 thí sinh giành quyền vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp sinh năm 2007, mang hai dòng máu Việt - Pháp, thu hút sự chú ý nhờ gương mặt mang nét lai cùng vóc dáng cân đối.

Tại đêm chung khảo diễn ra ngày 10/10 ở Hải Phòng, Lisa nổi bật khi trình diễn trang phục bikini. Cô cao 1,7m, có vòng eo 59cm. Ở vòng nhân trắc học, các giám khảo nhận xét gương mặt và vóc dáng của người đẹp hài hòa.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Lisa còn có nền tảng học vấn đáng chú ý. Cô đang theo học chương trình cử nhân Khoa học Quản lý tại Emlyon Business School, trường kinh doanh của Pháp.

Lisa có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung. Nền tảng ngôn ngữ này là lợi thế của cô trong môi trường học tập quốc tế cũng như khi tham gia các hoạt động giao lưu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh với nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục đời thường đến những bộ ảnh được đầu tư về hình ảnh.

Vẻ đẹp lai giúp Lisa có thể biến hóa giữa nét thanh lịch, hiện đại và phong cách trẻ trung.

Tuy nhiên, người đẹp cho biết không muốn công chúng chỉ nhớ đến mình bởi ngoại hình lai. Cô mong muốn được nhìn nhận qua câu chuyện cá nhân, những trải nghiệm và giá trị có thể đóng góp cho cộng đồng.

Trước khi theo học tại Pháp, Lisa có nhiều năm tham gia thi đấu rugby (bóng bầu dục) ở cấp độ quốc tế. Đây là môn thể thao đòi hỏi thể lực, sức bền, tốc độ và khả năng phối hợp đồng đội.

Trong thời gian thi đấu, cô từng giành chức vô địch và ngôi á quân tại giải Thể thao các trường Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lisa còn sở hữu chứng chỉ trọng tài rugby cấp quốc gia của Pháp.

Tuy nhiên, chấn thương mắt cá chân khiến người đẹp phải dừng thi đấu rugby. Sau đó, cô chuyển sang bóng đá và tiếp tục tham gia các hoạt động thể thao. Lisa từng được trao danh hiệu “Nữ thủ môn xuất sắc” tại giải Thể thao các trường Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những trải nghiệm thể thao giúp người đẹp rèn luyện thể lực, tinh thần đồng đội và ý chí vượt qua thử thách.

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Lisa từng dự thi Miss Cosmo TP HCM vào tháng 6 và lọt top 10. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tối 7/11 tại sân khấu ngoài trời ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Lisa sẽ tiếp tục cạnh tranh cùng các thí sinh khác để chinh phục vương miện.