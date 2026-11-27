Nhắc đến những mỹ nhân bước ra từ thế giới võ hiệp Kim Dung, Lưu Diệc Phi luôn là cái tên được khán giả ưu ái. Dù không tham gia quá nhiều tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng, nữ diễn viên vẫn để lại dấu ấn đặc biệt với hai vai diễn Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003) và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (2006).

Ở tuổi 16, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Nhân vật được Kim Dung miêu tả là một trong những mỹ nhân tuyệt sắc của võ lâm, sở hữu dung mạo khiến nhiều người say đắm. Vương Ngữ Yên am hiểu võ học nhờ đọc qua vô số bí kíp nhưng bản thân lại không biết võ công, đồng thời dành tình cảm sâu đậm cho Mộ Dung Phục.

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là Thần tiên tỷ tỷ sau vai Vương Ngữ Yên.

Thời điểm đó, Lưu Diệc Phi gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, làn da trắng, đôi mắt trong trẻo và thần thái dịu dàng. Tạo hình cổ trang nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp mong manh, thoát tục của nữ diễn viên. Đáng chú ý, nhà văn Kim Dung từng dành lời khen cho ngoại hình của Lưu Diệc Phi, cho rằng cô khiến độc giả tin rằng Vương Ngữ Yên trong tiểu thuyết thực sự tồn tại ngoài đời.

Ba năm sau, nữ diễn viên tiếp tục được giao vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (2006), đóng cặp cùng Huỳnh Hiểu Minh. Nếu Vương Ngữ Yên mang vẻ đẹp đài các, dịu dàng thì Tiểu Long Nữ lại có khí chất lạnh lùng, thanh cao và xa cách với thế giới bên ngoài.

Trong tạo hình áo trắng đặc trưng, Lưu Diệc Phi gần như trở thành hình mẫu Tiểu Long Nữ trong tưởng tượng của nhiều khán giả. Gương mặt thanh thoát, mái tóc đen dài cùng phong thái nhẹ nhàng giúp cô khắc họa hình ảnh một mỹ nhân sống giữa chốn võ lâm nhưng tựa như không vướng bụi trần. Không chỉ có nhan sắc, nhân vật còn đòi hỏi sự thể hiện nội tâm kiên định, đặc biệt trong tình yêu với Dương Quá.

Nhan sắc thanh thoát của nữ diễn viên trong tạo hình Tiểu Long Nữ.

Dẫu vậy, diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong hai tác phẩm vẫn từng nhận về những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng biểu cảm của nữ diễn viên đôi lúc còn hạn chế, chưa thực sự tạo được chiều sâu ở những phân đoạn tâm lý phức tạp. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định lối diễn tiết chế lại phù hợp với tính cách ít bộc lộ cảm xúc của Tiểu Long Nữ.

Sau gần hai thập kỷ, Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ vẫn là hai vai diễn gắn liền với tên tuổi Lưu Diệc Phi. Không chỉ sở hữu nhan sắc phù hợp với nguyên tác, nữ diễn viên còn tạo nên những hình tượng có sức sống lâu dài trên màn ảnh. Đây cũng là lý do mỗi khi nhắc đến mỹ nhân trong phim Kim Dung, cái tên Lưu Diệc Phi vẫn luôn được khán giả nhớ đến đầu tiên.