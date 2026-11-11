Mỹ nhân khiến 200 triệu khán giả trầm trồ

Tối 9/11, hàng chục ngôi sao hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ như Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Tống Thiến, Lý Thấm, Đàm Tùng Vận, Hầu Minh Hạo, Đường Yên, Nghê Ni, Lưu Hạo Tồn, Tôn Di, Huệ Anh Hồng, Trương Lăng Hách, Tỉnh Bách Nhiên, Tống Uy Long, Bạch Kính Đình, Hầu Minh Hạo, Chu Nhất Long, các vận động viên Cốc Ái Lăng, Trịnh Khâm Văn,... tham dự sự kiện Thịnh điển do tạp chí W China tổ chức.

Chủ đề Thời đại hoàng kim lại được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc, nên nhiều ngôi sao đã hóa thân thành những tiểu thư quý tộc thời Dân quốc sang trọng, thanh lịch. Những mỹ nhân như Nghê Ni, Chung Sở Hy, Chu Châu, Lưu Thi Thi... xuất hiện với tạo hình cầu kỳ, chỉn chu khiến khán giả không ngừng khen ngợi.

Đây cũng là sự kiện hiếm có dàn tiểu hoa đán nổi tiếng lứa sinh sau 1985 như Lưu Thi Thi, Nghê Ni, Dương Mịch, Đường Yên cùng tham gia thảm đỏ. Trước đó, có thông tin dàn mỹ nhân này tránh gặp nhau tại sự kiện vì không muốn thua kém về địa vị trước đối phương. Tuy nhiên, tại Thịnh điển W China, ban tổ chức sắp xếp thứ tự xuất hiện trên thảm đỏ theo số nét chữ trong tên của nghệ sĩ, vì vậy tránh được tình trạng ganh tị so kè về đãi ngộ của các ngôi sao. Lưu Thi Thi lựa chọn Elie Saab Thu Đông 2025 kết hợp trang sức Qeelin, thanh lịch và dịu dàng.

Nghê Ni (trái) được đánh giá là một trong những mỹ nhân được khen đẹp nhất tại sự kiện. Cô cũng luôn là ngôi sao mặc xường xám đẹp bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Tác phẩm đầu tay của Nghê Ni là Kim Lăng thập tam thoa do đạo diễn Trương Nghệ Mưu cầm trịch, đã giúp nữ diễn viên có những thước phim mặc xường xám để đời. Trong khi đó, Chu Châu xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc, khí chất sang trọng, phóng khoáng là điểm thu hút, giúp cô luôn nổi bật giữa dàn mỹ nhân.

Ngu Thư Hân đã lâu không tham gia thảm đỏ, vì vậy sự xuất hiện cô thu hút truyền thông. Nữ diễn viên gây chú ý với tạo hình xường xám phối hai tông màu xanh lục bảo và vàng gừng, kết hợp với khăn choàng lông trắng, kiểu tóc uốn sóng cổ điển và quạt xếp dát vàng, tổng thể mang đậm phong cách Thượng Hải thời Dân Quốc, vừa sang trọng, kiêu kỳ vừa phảng phất nét duyên dáng của một tiểu thư khuê các.

Đàm Tùng Vận cũng mặc trang phục từ thương hiệu Saiid Kobeisy 2026, tôn làn da trắng sáng. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả đánh giá bộ lễ phục đơn điệu và khiến nữ diễn viên trở nên già hơn. Trong khi đó, Lưu Hạo Tồn nổi bật như một nàng công chúa trong bộ váy hồng của thương hiệu Ines Di Santo, kết hợp trang sức cao cấp Chopard. Năm 2026, Lưu Hạo Tồn khiến khán giả thán phục khi đóng vai nữ chính trong bộ phim Chủ giác (dịch: Vai chính) nhờ nỗ lực học diễn Kinh Kịch và diễn xuất giàu cảm xúc.

Xuất hiện tại Thịnh điển W China Trương Tiểu Phỉ (trái) được khen ngợi khi diện bộ lễ phục may đo cao cấp của thương hiệu Saiid Kobeisy 2024. Cô là ngôi sao điện ảnh được săn đón bậc nhất, từng giành giải Ảnh hậu Kim Kê 2021 với tác phẩm Xin chào Lý Hoán Anh. Cô vượt qua nhiều ngôi sao cùng lứa như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trở thành tiểu hoa đán lứa 85 đầu tiên giành giải Nữ chính xuất sắc mảng điện ảnh. Trong khi đó, Chung Sở Hy mới đây cũng gây ấn tượng mạnh khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Nữ phụ Kim Kê) nhờ vai diễn trong bộ phim Những điều tốt đẹp.

Tôn Di (trái) tựa nàng tiên hoa trong chiếc váy dạ hội thuộc BST Xuân hè 2027 của Almée Couture, kết hợp trang sức và đồng hồ Bvlgari. Tôn Di có vóc dáng thon gọn, tỷ lệ cơ thể đẹp, cô từng là "nữ hoàng phim bi" của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng do tập trung lập gia đình sinh con nên danh tiếng của cô dần giảm sút. Mã Tư Thuần cũng nhận được nhiều khen ngợi với phong cách nổi bật và vóc dáng quyến rũ.

Dàn mỹ nhân mặc trang phục theo chủ đề Thời đại hoàng kim giúp thảm đỏ trở nên rực rỡ như một bữa tiệc xa hoa, hào nhoáng. Trong ảnh, nữ diễn viên Diêm Ni hóa thân thành quý cô thanh lịch. Còn Thích Vy (phải) mặc một thiết kế của thương hiệu Kamila Aitana đến từ Việt Nam, mang đậm phong vị cổ điển pha lẫn nét thời thượng hiện đại.

Tỉnh Bách Nhiên diện trang phục nam thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Simone Rocha, kết hợp trang sức Chanel, khoe lưng trần. Anh gây chú ý với vai diễn Loan Niệm trong phim Đầu xuân tươi sáng. Hiện tại, nam nghệ sĩ cũng thể hiện sự biến hóa đa dạng trong diễn xuất với tác phẩm điều tra phá án mang tên Cốc Vũ.

Bạch Kính Đình và Trương Lăng Hách là hai ngôi sao được săn đón nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ hiện tại. Trong đó, Bạch Kính Đình (trái) là ngôi sao của các tác phẩm như Em là thành trì doanh lũy của anh, Khởi đầu, Khanh khanh nhật thường, Nam lai bắc vãng, Trường phong độ và Khó dỗ dành... Trương Lăng Hách là diễn viên lứa 95 mới nổi, được yêu thích từ các phim như Vân Chi Vũ, Trục ngọc...

Tống Uy Long là diện thiết kế thuộc bộ sưu tập đặc biệt của Gucci tham dự Thịnh điển W. Phom dáng phóng khoáng ẩn giấu khí chất lạnh lùng, lưu giữ trọn vẹn nét quyến rũ tột đỉnh của thời trang xa xỉ. Trong khi đó, Đậu Kiêu (phải) cũng gây ấn tượng với sự lịch lãm, thân thiện, gần gũi.