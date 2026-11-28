Trang Sohu đưa tin, nữ diễn viên đăng tải video chia sẻ về căn bệnh ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và tâm lý của cô.

Dương Dung cho biết phát hiện những biểu hiện đầu tiên của bệnh khi học nhảy năm 11 tuổi. Đây là chứng bệnh có yếu tố di truyền.

Theo thời gian, tình trạng run ngày càng lan rộng, ảnh hưởng đến tay, cơ thể và thậm chí cả giọng nói của nữ diễn viên. Các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn khi cô căng thẳng hoặc lo lắng.

Dương Dung mắc bệnh hiếm, không có cách chữa trị. Ảnh báo Tiền Phong

Trong video, Dương Dung chia sẻ rằng trong một thời gian dài, cô đã phải vật lộn để chấp nhận những thay đổi trong cơ thể mình. Nghề diễn viên đòi hỏi sự ổn định cao về ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và cách truyền đạt lời thoại.

Trước ống kính, cô thường phải cố gắng kìm nén sự run rẩy của mình, sợ khán giả nhận ra, khiến cô cảm thấy áp lực và bất lực sâu sắc.

Dương Dung đã tham khảo ý kiến của một bác sĩ thần kinh và được biết với công nghệ y tế hiện nay, không có cách chữa khỏi chứng run vô căn, nhưng có thể sử dụng thuốc để tạm thời làm giảm các triệu chứng nếu cần thiết.

Chứng run vô căn là rối loạn vận động phổ biến có khả năng di truyền cao. Theo Mayo Clinic, biểu hiện điển hình của bệnh là run khi vận động, có thể ảnh hưởng đến tay, đầu và cổ họng. Bệnh thường không đe dọa đến tính mạng, nhưng sẽ dần trở nặng theo tuổi tác và căng thẳng tinh thần, ảnh hưởng đến kỹ năng vận động tinh tế và khả năng diễn đạt hàng ngày. Nhiều bệnh nhân phải chịu gánh nặng tâm lý lâu dài.

Dương Dung cho biết cô chọn chia sẻ công khai trải nghiệm khó nói này vì muốn trút bỏ gánh nặng đã mang trong nhiều năm, chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân. Cô hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người khác cũng đang phải vật lộn với căn bệnh và mắc kẹt trong sự bất lực và ám ảnh về bản thân.

Sau khi video được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại những lời động viên, khen ngợi cô vì đã dũng cảm đối mặt với bệnh tật.

Căn bệnh ảnh hưởng công việc diễn xuất của cô. Ảnh báo Tiền Phong

Ngay từ khi còn nhỏ, Dương Dung đã có năng khiếu và đam mê với nghệ thuật. Năm 13 tuổi, nữ diễn viên rời quê Vân Nam đến Thượng Hải để rèn luyện, sau đó thi đậu vào khoa diễn xuất của Học viện Sân khấu Thượng Hải.

Dương Dung gia nhập Hoan Ngu Ảnh Thị do biên kịch Vu Chính thành lập. Cô bắt đầu được biết đến nhờ loạt dự án như Thần Điêu Đại Hiệp, Cung Tỏa Châu Liêm, Truy Tìm Ký Ức, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Vân Trung Ca, Khi hoa rừng nở rộ, Tam thể... Dù vậy, nữ diễn viên 8X lại khó có cơ hội phát triển, không phải vì cô không đẹp hay không giỏi, mà đơn giản là cô quá lười để quan tâm.

Cô được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng lại khó tính trong việc lựa chọn kịch bản. Thậm chí, ở thời kỳ danh tiếng tốt nhất, Dương Dung cũng sẵn lòng đóng vai phụ.

Biên kịch Vu Chính từng nhận xét Dương Dung là diễn viên rất lười, vì vậy bỏ lỡ nhiều cơ hội nổi tiếng như dự án Diên Hi công lược hay lời mời đóng phim từ đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hay như khi được đạo diễn Triệu Bảo Cương mời diễn, cô đã từ chối vì phải về nhà trước 10 giờ. Lúc được Trương Nghệ Mưu ngỏ lời mời, Dương Dung thậm chí để vị đại đạo đợi 4 tiếng chỉ để nói lời từ chối vì không hợp. Chỉ cần là không thích hay không hứng thú, Dương Dung sẽ từ chối. Thế nhưng Vu Chính khẳng định lại một lần nữa, đó không phải do cô kiêu kỳ mà chỉ đơn giản "tâm sự nghiệp" của cô không quá lớn.

Hiện tại, Dương Dung hoạt động cầm chừng, thỉnh thoảng đóng phim và tham gia chương trình giải trí. Cô thường chia sẻ hình ảnh nghỉ ngơi, thư giãn trên trang cá nhân với khán giả.

Hiện tại, Dương Dung hoạt động cầm chừng, thường tham gia show giải trí. Ảnh báo Tiền Phong

Quỳnh Chi (theo Tiền Phong)