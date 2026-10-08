Mỹ nhân Hoa ngữ đại chiến: Mạnh Tử Nghĩa hay Điền Hi Vi, ai chiếm ưu thế hơn?

Chỉ trong tháng 10 này đã có tới 9 phim truyền hình Hoa ngữ ra mắt, riêng phim cổ trang cũng có nhiều cái tên đáng chú ý như: Mị Ảnh Thần Bộ, Hồng Trần Tứ Hợp, Thượng Công Chúa, Gả Kim Thoa. Và cư dân mạng cho rằng cuộc đối đầu giữa Thượng Công Chúa và Gả Kim Thoa sẽ rất thú vị khi mỗi phim đều có thế mạnh nhất định.

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa tái hợp.

Thượng Công Chúa đánh dấu màn tái hợp của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ - cặp đôi rất được yêu thích từ phim Cửu Trùng Tử. Dù sau đó cả hai có đóng nhiều phim khác với bạn diễn khác nhưng khán giả vẫn chỉ mong thấy Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ trở lại bên nhau. Chuyện phim xoay quanh công chúa Mộ Văn Dao vô tình gặp chàng thư sinh Ngôn Thượng trong hoàn cảnh khó khăn.

Mạnh Tử Nghĩa có tạo hình kiêu sa.

Công chúa đã giúp Ngôn Thượng bước vào con đường quan trường, để cùng nhau trừ gian diệt bạo giúp cho thiên hạ thái bình. Đúng như tên phim, công chúa Mộ Văn Dao là trung tâm câu chuyện, không phải cô gái yếu mềm nhu nhược mà rất kiên cường, luôn đứng phía sau bảo vệ người thương.

Điền Hi Vi một mình đóng hai vai khác biệt.

Còn thế mạnh của Gả Kim Thoa lại là việc Điền Hi Vi một mình đảm nhận hai vai diễn. Một là cô gái A Sửu sống lưu lạc không nơi nương tựa, một là tiểu thư Quân Đại lớn lên trong gia đình giàu có. Vì Quân Đại không chấp nhận kết hôn theo sắp đặt, A Sửu bị chọn làm người thế chỗ, giả làm cô dâu bước lên kiệu hoa. Và chẳng ngờ màn tráo đổi thân phận này đã làm thay đổi cuộc đời cả hai người.

Liệu ai sẽ vượt lên trong cuộc đua tháng 10?

Nhiều khán giả chờ đợi Thượng Công Chúa để xem Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ có còn ăn ý, còn tạo được sức hút mạnh mẽ như trước kia. Ngược lại, Điền Hi Vi cũng đứng trước thử thách lớn khi hai nhân vật không chỉ có tạo hình khác biệt mà từ cách ăn nói, hành động đều đối lập do hoàn cảnh tạo nên.