Mỹ nhân Hàn rời công ty sau 21 năm

Ngày 21/10, Jihyo, trưởng nhóm TWICE, bất ngờ thông báo rời JYP Entertainment sau 21 năm gắn bó, đồng thời thành lập công ty riêng mang tên EMITHAUS. Trong bức thư tay đăng tải trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thừa nhận không dễ để tóm gọn quãng thời gian ấy chỉ trong vài dòng chia sẻ, bởi phần lớn những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô đều gắn liền với công ty.

"Từ khi còn là một đứa trẻ, trải qua tuổi thiếu niên rồi trưởng thành, tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình tại JYP. Có những ngày tốt đẹp, cũng có những ngày không như mong đợi. Nhưng tất cả những khoảng thời gian ấy đã góp phần tạo nên con người tôi của hiện tại", Jihyo viết.

Jihyo rời JYP Entertainment sau 21 năm gắn bó, mở công ty riêng để phát triển sự nghiệp cá nhân. Ảnh: @Jihyo.

Nói về quyết định rời JYP, Jihyo cho biết đây không đơn thuần là dấu chấm hết cho chặng đường cũ, mà còn mở ra hành trình mới trong sự nghiệp. Cô mong muốn được chủ động hơn trong những lựa chọn, đồng thời khám phá các khả năng nghệ thuật của bản thân.

"Đối với tôi, việc hoạt động độc lập không hẳn là một kết luận về quãng thời gian đã qua, mà giống một sự lựa chọn về cách tôi muốn sống trong những năm tháng sắp tới. Để bắt đầu hành trình đó, tôi đã thành lập công ty mới mang tên EMITHAUS", cô chia sẻ.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ khẳng định việc rời JYP không đồng nghĩa với chuyện chia tay TWICE. Cô vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ đình đám.

"TWICE là một phần vô cùng quý giá, không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Tôi trân trọng những năm tháng chúng tôi đã cùng trải qua và cũng rất mong chờ khoảng thời gian được tiếp tục đồng hành cùng nhau phía trước. Tôi vẫn muốn đứng trên cùng một sân khấu với các thành viên và tiếp tục viết nên những chặng đường mới cùng nhau", Jihyo bày tỏ.

Theo thông tin được công bố, EMITHAUS sẽ khởi đầu bằng việc quản lý các hoạt động solo của Jihyo, đồng thời hướng đến phát triển nhiều lĩnh vực âm nhạc và nội dung giải trí. Trong tương lai, công ty dự kiến tìm kiếm, ký hợp đồng với các nghệ sĩ khác để mở rộng hoạt động.

Trước đó, vào tháng 7, TWICE bước vào giai đoạn thương thảo hợp đồng mới với JYP Entertainment. Khác với năm 2022, khi cả 9 thành viên đồng loạt tái ký, lần này một số thành viên quyết định tìm hướng đi riêng. Ngày 10/8, Jeongyeon trở thành thành viên đầu tiên rời JYP, chuyển sang VARO Entertainment, công ty quản lý chị gái cô là diễn viên Gong Seung Yeon, để phát triển sự nghiệp diễn xuất. Ba ngày sau, Chaeyoung cũng thông báo kết thúc hợp đồng sau 14 năm, hướng đến hoạt động âm nhạc độc lập.

TWICE hiện có 3 thành viên rời JYP Entertainment, song cả ba đều khẳng định tiếp tục hoạt động cùng nhóm. Ảnh: @twice.

Với quyết định mới nhất của Jihyo, TWICE hiện có 3/9 thành viên chính thức rời JYP. Trước đó, Tzuyu cũng vướng thông tin không tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty, song phía JYP cho biết quá trình thương thảo vẫn đang diễn ra. Dù lần lượt lựa chọn những hướng phát triển cá nhân khác nhau, các thành viên rời công ty đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng TWICE, không ảnh hưởng đến tư cách thành viên nhóm.

Jihyo sinh năm 1997, gia nhập JYP Entertainment từ năm 2005, khi mới 8 tuổi. Sau khoảng 10 năm thực tập, cô chính thức ra mắt cùng TWICE vào năm 2015 và đảm nhận vai trò trưởng nhóm, giọng ca chính. Năm 2023, cô bắt đầu sự nghiệp solo với mini album ZONE, cùng ca khúc chủ đề Killin' Me Good.