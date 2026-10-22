Mỹ nhân Hải Phòng là giảng viên, vóc dáng nóng bỏng, diện bikini 'quyến rũ chết người', chuẩn bị chinh chiến quốc tế

Sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối cùng gương mặt thanh tú, Mai Anh là gương mặt người mẫu được chú ý nhờ phong cách thời trang gợi cảm và thần thái cuốn hút.

Ở tuổi 30, người đẹp Hải Phòng vẫn duy trì hình thể săn chắc, tự tin xuất hiện trong những bộ ảnh áo tắm quyến rũ.

Mai Anh có lợi thế đôi chân dài, vòng eo thon gọn và tỷ lệ cơ thể hài hòa. Phong cách thời trang phóng khoáng, hiện đại giúp người đẹp biến hóa đa dạng trước ống kính.

Người đẹp sinh năm 1996 sở hữu số đo ba vòng 84-65-94cm. Bên cạnh vóc dáng cân đối, cô còn gây ấn tượng với gương mặt có đường nét thanh tú, đôi mắt sâu và sống mũi cao. Một số khán giả nhận xét ngoại hình của Mai Anh có nét tương đồng với Hoa hậu Khánh Vân.

Mai Anh cao 1,74m, từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Tại cuộc thi, cô giành danh hiệu Người đẹp Thể thao và góp mặt trong Top 5 Người đẹp Biển.

Trước đó, người đẹp Hải Phòng từng lọt Top 42 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và tham gia Siêu mẫu Việt Nam 2018. Gần một thập kỷ theo đuổi nghề mẫu giúp cô tích lũy kinh nghiệm trình diễn, rèn luyện bản lĩnh sân khấu và khả năng làm chủ phong cách.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Mai Anh còn có nền tảng học vấn đáng chú ý. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.HCM. Hiện tại, ngoài công việc người mẫu, cô còn làm giảng viên và huấn luyện viên catwalk.

Mới đây, Mai Anh chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Supermodel International – Siêu mẫu Quốc tế 2026 tại Thái Lan. Trong những ngày đầu nhập cuộc, người đẹp được ghi nhận có phong độ ổn định, tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả với hình ảnh tự tin và chuyên nghiệp.