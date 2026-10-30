Mỹ nhân Hải Phòng cao 1,74m vừa đăng quang Siêu mẫu Quốc tế 2026, sở hữu vóc dáng nóng bỏng, học vấn đáng nể

Người đẹp Hải Phòng đăng quang Siêu mẫu Quốc tế 2026

Ngày 24/10, chung kết Supermodel International 2026 (Siêu mẫu Quốc tế 2026) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam Mai Anh.

Trong đêm thi, Mai Anh lần lượt thể hiện khả năng trình diễn qua các phần thi trang phục mở màn, áo tắm và dạ hội. Với phong thái tự tin cùng kỹ năng catwalk, cô được gọi tên vào Top 5 chung cuộc bên cạnh các đại diện Burkina Faso, Mỹ, Puerto Rico và Australia.

Ở phần thi dạ hội dành cho Top 5, người đẹp Việt Nam diện thiết kế màu xanh lam, khoe vóc dáng và những bước đi uyển chuyển trên sân khấu.

Kết quả, Mai Anh giành danh hiệu Quán quân Supermodel International 2026, đồng thời nhận giải phụ Best Fashion Editorial dành cho phần thể hiện xuất sắc trong ảnh thời trang.

Đặc biệt, người trao vương miện cho cô là Bùi Quỳnh Hoa, Quán quân Supermodel International 2022. Khoảnh khắc hai người đẹp Việt Nam cùng xuất hiện trên sân khấu đăng quang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Chia sẻ sau chiến thắng, Mai Anh cho biết bản thân rất bất ngờ bởi trước đó không nghĩ mình sẽ giành ngôi vị cao nhất. Cô thậm chí đã mua vé máy bay, dự định nghỉ ngơi thêm hai ngày tại Thái Lan trước khi trở về với công việc.

Với thành tích này, Mai Anh trở thành đại diện Việt Nam thứ ba đăng quang Siêu mẫu Quốc tế, sau Dương Nguyễn Khả Trang năm 2018 và Bùi Quỳnh Hoa năm 2022.

Nhan sắc và học vấn của tân Quán quân Siêu mẫu Quốc tế

Mai Anh sinh ngày 22/9/1996, quê Hải Phòng, sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 84-65-94cm. Trước khi đăng quang cuộc thi quốc tế, cô đã có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và từng tham gia Miss Cosmo Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam).

Tại sân chơi này, Mai Anh lọt Top 10 chung cuộc, giành giải Người đẹp Thể thao và góp mặt trong Top 5 Người đẹp Biển.

Không chỉ có lợi thế ngoại hình, Mai Anh còn sở hữu nền tảng học vấn đáng chú ý. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ở TPHCM, đồng thời có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng, đại học.

Bên cạnh công việc người mẫu chuyên nghiệp, người đẹp còn hoạt động với vai trò giảng viên và huấn luyện viên catwalk.

Trước khi lên đường dự thi, Mai Anh dành thời gian tập luyện kỹ năng trình diễn, tạo dáng, biểu cảm trước ống kính, đồng thời trau dồi tiếng Anh giao tiếp và khả năng ứng xử.

Cô từng chia sẻ mong muốn giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ và bản lĩnh đến với bạn bè quốc tế.

Chiến thắng tại Supermodel International 2026 đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Mai Anh, đồng thời nối dài thành tích của các đại diện Việt Nam tại sân chơi người mẫu quốc tế này.