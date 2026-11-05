Mỹ nhân Hà thành một thời: Cuộc sống viên mãn ở tuổi U80 bên chồng nhiếp ảnh gia

Ở tuổi ngoài 70, NSND Như Quỳnh hiện có cuộc sống thảnh thơi, thoải mái bên người chồng là nhiếp ảnh gia. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, đậm chất Á Đông, nữ nghệ sĩ còn mang cốt cách nền nã, thanh lịch, được xem là biểu tượng của con người Tràng An.

NSND Như Quỳnh thời trẻ là một trong mỹ nhân nức tiếng Hà thành. Ảnh FBNV.

NSND Như Quỳnh tên thật là Nguyễn Như Quỳnh sinh ngày 10/5/1954, tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Bố mẹ bà là cặp nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Tiêu Lan và Kim Xuân. Chính vì thế, Như Quỳnh đã có năng khiếu và đam mê nghệ thuật từ thuở nhỏ. Nữ nghệ sĩ đã từng thu âm nhiều ca khúc, hoạt cảnh thiếu nhi tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Bà tốt nghiệp ngành diễn viên tại Trường Sân khấu Việt Nam (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội).

Năm 1972, bà tham gia bộ phim đầu tiên Bài ca ra trận. Vai cô Nết trong Đến hẹn lại lên giúp nữ nghệ sĩ giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975.

Trong sự nghiệp, bà ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như: Mối tình đầu, Số đỏ, Gánh hàng hoa, Đông Dương, Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng, Ngọc Viễn Đông... Năm 2007, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và nhận giải Diễn viên nước ngoài xuất sắc do Đài truyền hình SBS Hàn Quốc trao tặng nhờ vai diễn trong phim Cô dâu vàng.

Vẻ đẹp đằm thắm của Như Quỳnh trong phim "Đến hẹn lại lên". (Ảnh: Chụp màn hình).

Những năm gần đây, NSND Như Quỳnh tiếp tục xuất hiện trong các phim truyền hình như: Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Hành trình công lý... Ở tuổi này, bà cho biết cảm thấy may mắn khi vẫn được các đạo diễn tin tưởng, mời tham gia những dự án mới.

Trại buôn người là một trong những bộ phim điện ảnh thu hút sự chú ý của khán giả trong năm 2026 với sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi. Trong đó, NSND Như Quỳnh gây chú ý với màn tái xuất ấn tượng trên màn ảnh rộng.

Sau nhiều năm công tác tại Hãng phim Truyện Việt Nam, bà nghỉ chế độ và nhận lương hưu.

Ở tuổi 72, bà có cuộc hôn nhân viên mãn bên nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo. Đám cưới của cặp đôi vào năm 1980 từng thu hút đông đảo người dân Hà Nội, khiến một đoạn phố cổ đông nghịt người đến xem nữ diễn viên nổi tiếng lên xe hoa.

Vợ chồng nữ nghệ sĩ có hai con gái. Hiện cả hai đều đã lập gia đình riêng, người con gái lớn sống tại Đà Nẵng, con út ở Hà Nội.

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Như Quỳnh và nhiếp ảnh gia Hữu Bảo. Ảnh FBNV

NSND Như Quỳnh từng chia sẻ ông xã là người tâm lý, thấu hiểu và luôn ủng hộ vợ theo đuổi nghệ thuật. Mỗi khi bà đi quay phim xa nhà, ông thường xuyên gọi điện hỏi han chuyện ăn uống, giờ giấc và thời điểm vợ trở về.

Nữ nghệ sĩ cho biết, bà và ông xã có lối sống giản dị. Nếu không đi làm phim, bà dậy sớm để đi chợ, nấu ăn cho gia đình.

Hai ông bà ở trong một căn nhà 5 tầng, có tổng diện tích khoảng 200m2 trên phố Hàng Đào (Hà Nội). - một khu phố cổ ở Hà Nội - nên lúc nào cũng nhộn nhịp, ồn ào. Song bà rất hạn chế ra ngoài vì thích sự yên tĩnh. Trong những ngày không có lịch quay phim, NSND Như Quỳnh tận hưởng cuộc sống khá thư thái.

Dù có người giúp việc hỗ trợ, NSND Như Quỳnh vẫn thích tự tay nấu nướng, chăm sóc gia đình. Bà thường dành thời gian ở nhà đọc kịch bản, xem truyền hình, đi chợ và dọn dẹp. Nữ nghệ sĩ cũng có thói quen thức dậy từ 5h30, vận động nhẹ, xoa bóp tay chân rồi ăn sáng, uống cà phê. Khi rảnh rỗi, bà còn tìm hiểu các nội dung trên YouTube, TikTok.

Ngoài ra, vợ chồng nữ nghệ sĩ thường cùng nhau đi tập thể dục, sang nhà các con chơi với cháu ngoại. "Tôi nghĩ mình phải có việc để làm, chứ rảnh rỗi, ngồi một chỗ nhiều cũng không tốt", bà chia sẻ.

Dù cả hai vợ chồng đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, hai con gái của nữ nghệ sĩ lại lựa chọn những công việc khác. Đây cũng là điều khiến bà đôi chút tiếc nuối khi từng mong các con nối nghiệp cha mẹ.

"Tôi từng rủ các con đi đóng phim nhưng đều bị từ chối. Con gái lớn Đan Huyền làm biên tập viên truyền hình, sống tại Đà Nẵng; con út Đan Khuê làm thiết kế nội thất tại Hà Nội. Thôi các con cứ làm gì mình thấy thoải mái là được...", NSND Như Quỳnh chia sẻ.

Vợ chồng NSND Như Quỳnh. Ảnh FBNV