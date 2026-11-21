Văn Mai Hương khoe vóc dáng gợi cảm, từng giảm 11kg để thay đổi ngoại hình

Mới đây, Văn Mai Hương thu hút sự quan tâm khi đăng tải những hình ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ lựa chọn bộ áo tắm hai mảnh màu đỏ phối họa tiết, khoe vòng eo thon gọn, đôi chân dài cùng làn da nâu khỏe khoắn. Hình ảnh phóng khoáng, quyến rũ của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Sinh năm 1994 tại Hà Nội, Văn Mai Hương được công chúng biết đến sau khi giành ngôi Á quân Vietnam Idol 2010 ở tuổi 16. Khi mới bước chân vào làng giải trí, cô gây thiện cảm với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và nụ cười tươi tắn. Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ không chỉ khẳng định vị trí bằng giọng hát mà còn có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình và phong cách.

Văn Mai Hương từng chia sẻ rằng thời gian đầu nổi tiếng, lịch trình biểu diễn dày đặc khiến cô thường xuyên ăn uống muộn, cân nặng có lúc lên tới 58kg. Khi nhìn lại hình ảnh bản thân trên báo chí, nữ ca sĩ quyết tâm điều chỉnh chế độ sinh hoạt và tập luyện để cải thiện vóc dáng.

Sau quá trình kiên trì, cô từng giảm cân từ 58kg xuống 47kg. Sự thay đổi giúp gương mặt trở nên thanh thoát hơn, vóc dáng cũng gọn gàng, cân đối. Ngoại hình khác biệt từng khiến Văn Mai Hương vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, song nữ ca sĩ phủ nhận và cho biết sự thay đổi chủ yếu đến từ việc giảm cân, chăm chút hình ảnh.

Để duy trì vóc dáng, Văn Mai Hương kết hợp nhiều hình thức vận động như gym, pilates, yoga cùng các bài tập plank, squat. Việc học nhảy và luyện tập vũ đạo cũng giúp cô tăng cường hoạt động thể chất. Song song với tập luyện, nữ ca sĩ điều chỉnh chế độ ăn bằng cách hạn chế tinh bột, tăng rau xanh, lựa chọn các thực phẩm như thịt bò, thịt gà, cá và hải sản. Cô cũng ưu tiên món luộc, hấp, hạn chế đồ nhiều dầu mỡ và chú ý uống đủ nước.

Ở tuổi ngoài 30, Văn Mai Hương được nhiều người nhận xét ngày càng trẻ trung, thậm chí ví von là “lão hóa ngược”. Những hình ảnh diện bikini gần đây tiếp tục cho thấy sự tự tin của nữ ca sĩ với vóc dáng hiện tại.

Chăm sóc da kỹ lưỡng, phong cách thời trang ngày càng sang trọng

Không chỉ chú trọng giữ dáng, Văn Mai Hương còn dành nhiều thời gian chăm sóc làn da. Nữ ca sĩ từng tiết lộ cô sở hữu làn da hỗn hợp, khá căng bóng nhưng đôi khi xuất hiện mụn đầu đen ở vùng mũi do thường xuyên trang điểm khi biểu diễn.

Quy trình dưỡng da buổi sáng của cô gồm rửa mặt, sử dụng toner, BHA, serum dạng dầu, kem dưỡng mắt, kem dưỡng B5 và kem chống nắng. Vào buổi tối, Văn Mai Hương tập trung làm sạch da bằng bước tẩy trang, rửa mặt, sau đó sử dụng toner, retinol, serum và các sản phẩm dưỡng ẩm. Cô còn có thói quen đắp mặt nạ khoảng ba lần mỗi tuần, lựa chọn sản phẩm tùy theo tình trạng da.

Bên cạnh sự thay đổi về nhan sắc, phong cách thời trang của Văn Mai Hương cũng có bước chuyển rõ rệt. Nếu thời mới nổi tiếng, nữ ca sĩ thường gắn với những chiếc váy ngắn, trang phục nữ tính và màu sắc ngọt ngào thì hiện tại, cô chuộng hình ảnh trưởng thành, thanh lịch nhưng vẫn gợi cảm.

Người đẹp thường lựa chọn những thiết kế có phom dáng gọn gàng, nhấn vào vòng eo hoặc khoe bờ vai. Khi xuất hiện tại sự kiện, Văn Mai Hương ưu tiên trang phục sang trọng, kết hợp phụ kiện hàng hiệu để tạo điểm nhấn. Trong những chuyến nghỉ dưỡng, cô lại thoải mái thử nghiệm bikini, váy áo phóng khoáng và các phong cách trẻ trung hơn.

Nữ ca sĩ cũng thường xuyên xuất hiện với trang phục, phụ kiện đến từ các nhà mốt cao cấp. Tháng 9/2025, Văn Mai Hương được mời tham dự trực tiếp một show diễn trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang London, cho thấy sự quan tâm của cô đối với lĩnh vực thời trang bên cạnh hoạt động âm nhạc.

Ở tuổi 32, Văn Mai Hương ngày càng tự tin với hình ảnh riêng. Từ cô gái có gương mặt bầu bĩnh tại Vietnam Idol năm nào, nữ ca sĩ giờ đây ghi dấu ấn bằng vóc dáng thon gọn, làn da bánh mật khỏe khoắn và phong cách thời trang trưởng thành, quyến rũ.

Văn Mai Hương khoe nhan sắc trẻ trung, vẻ ngoài tự nhiên trong video đăng trên trang cá nhân. Nguồn: Instagram @vmhuong