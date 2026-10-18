Mỹ nhân gây bão nhờ gương mặt đẹp hơn tranh

Trang QQ đưa tin bộ phim truyền hình Ngọc điệm thu lên sóng nhận được sự yêu thích của khán giả, liên tục đứng top 1 về độ hot và lượt xem trên các nền tảng. Ngoại trừ nam chính Thừa Lỗi, nữ chính Từ Nhược Hàm, vai diễn gây chú ý nhất là khách mời Lan Khanh do Chu Khiết Quỳnh đảm nhận.

Lan Khanh vốn là diễn viên hí khúc - loại hình sân khấu ca kịch truyền thống lâu đời của Trung Quốc. Nàng có mối tình sâu đậm với Ngu Minh Hiên (Trương Vân Long), nhưng cả hai không thể đến với nhau do khoảng cách giai cấp. Ngu Minh Hiên sau đó chết trận khiến Lan Khanh sảy thai. Vì vậy, Lan Khanh luôn xuất hiện với vẻ ngoài u buồn, đôi mắt ngấn lệ chất chứa nhiều tâm sự.

Mỗi lần xuất hiện Lan Khanh đều khiến người khác xao xuyến với gương mặt xinh đẹp. Nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội Trung Quốc khen ngợi khí chất nổi bật như tiểu thư thời Dân quốc của Chu Khiết Quỳnh. Cảm giác mỏng manh dễ tan vỡ mà người đẹp tạo nên khiến ai cũng muốn che chở cho cô.

Dù là vai diễn khách mời, Chu Khiết Quỳnh đã thể hiện tốt nhân vật Lan Khanh. Trên phim trường, trong lúc ê-kíp dặm lại lớp trang điểm, Chu Khiết Quỳnh vẫn chăm chỉ luyện lại các động tác tay của diễn viên hí khúc để lên hình thuần thục, từ cái phất tay áo cũng chỉn chu, toát lên phong thái riêng của một đào hát nổi danh. Cảm xúc nhân vật cũng được khắc họa rõ nét.

Chu Khiết Quỳnh (Tên tiếng Hàn: Kyulkyung), sinh năm 1998 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 2016, Chu Khiết Quỳnh tham gia Produce 101 mùa đầu tiên và gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn kết hợp đàn tỳ bà. Cô còn được mệnh danh là thực tập sinh đẹp nhất trong số 100 thí sinh. Nhờ danh tiếng này, Chu Khiết Quỳnh giành suất debut cùng I.O.I.

Sau khi trở về Trung Quốc, cô chuyển hướng sang diễn xuất, nhưng lúc đầu kinh nghiệm non kém nên không tránh khỏi việc bị chê bai. Nhiều khán giả bình luận ấn tượng của họ về Chu Khiết Quỳnh vẫn là màn thể hiện kém cỏi trong các dự án trước như Đại Đường nữ pháp y, Hữu Phỉ. Cô đang tiến bộ rõ rệt trong một số bộ phim gần đây khiến khán giả phải nhìn nhận lại.

Cô còn được khen ngợi khi thể hiện vai Ngô San San trong phim Người trong hẻm nhỏ (Tiểu hạng nhân gia - 2024). Ngô San San là cô gái có hoàn cảnh khó khăn, bị cha và mẹ kế ngược đãi, phải tìm cách sinh tồn. Cô nhận được sự giúp đỡ của hai người dì Hoàng Linh (Diêm Ni) và Tống Anh (Tưởng Hân). Thế nhưng, khi trưởng thành, San San dần sinh ra tính ích kỷ, vô ơn, đưa ra những yêu cầu vô lý.

Cái khó của nhân vật là không khiến khán giả ghét bỏ vì cô không quá xấu xa nhưng cũng có những hành động khiến nhiều người thất vọng. Ngô San San chỉ đang giãy giụa sống và có những khó khăn của riêng mình vì vậy vẫn có những người đồng tình với cô. Chu Khiết Quỳnh nắm bắt chuẩn xác sự mâu thuẫn của nhân vật, khiến vai khách mời Ngô San San trở thành một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong phim.

Chu Khiết Quỳnh được đánh giá là ngôi sao đầy tiềm năng của nhóm tiểu hoa đán sinh sau 1995. Vừa có nhan sắc lại chăm chỉ cải thiện diễn xuất qua các vai phụ, Chu Khiết Quỳnh nhận được sự yêu thích của đông đảo người xem.