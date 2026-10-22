Mỹ nhân 'Game of Thrones' đối đầu Bambi đột biến trong phim kinh dị ra rạp tháng 10

Từ chú nai hiền lành gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả, Bambi được tái hiện thành sinh vật khổng lồ với cặp gạc đáng sợ, đôi mắt đỏ rực và bản năng săn mồi khát máu. Poster và trailer đầu tiên của Bambi: Lãnh Địa Săn Mồi hé lộ cuộc truy đuổi sinh tử giữa con người và quái vật giữa khu rừng tăm tối.

Phim xoay quanh Xana (Roxanne McKee) và con trai Benji (Tom Mulheron). Sau một vụ tai nạn xe, hai mẹ con mắc kẹt trong khu rừng hẻo lánh và trở thành mục tiêu của Bambi. Xana buộc phải tìm mọi cách bảo vệ con trai, đồng thời tìm đường thoát khỏi lãnh địa săn mồi của sinh vật nguy hiểm.

Hình ảnh u ám trong phim kinh dị "Bambi: Lãnh Địa Săn Mồi".

Roxanne McKee được khán giả quốc tế biết đến qua vai Doreah trong series Game of Thrones. Trong tác phẩm mới, nữ diễn viên hóa thân thành người mẹ phải đối mặt với nỗi kinh hoàng để bảo vệ gia đình. Bên cạnh yếu tố kinh dị sinh tồn, phim còn khai thác nỗi đau mất mát và bản năng bảo vệ người thân, tạo nên sự đối lập giữa bi kịch của Bambi và hành trình của hai mẹ con Xana.

Được đạo diễn bởi Dan Allen, Bambi: Lãnh Địa Săn Mồi là phần phim thứ tư của The Twisted Childhood Universe (TCU) theo thứ tự phát hành quốc tế. Vũ trụ kinh dị này gây chú ý khi biến những nhân vật quen thuộc trong văn học thiếu nhi và cổ tích thành hình tượng đáng sợ. Trước đó, thương hiệu từng gây tranh luận với Winnie-the-Pooh: Blood and Honey (2023) và tiếp tục mở rộng qua các tác phẩm như Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2 (2024), Peter Pan's Neverland Nightmare (2025).

Với việc đưa hình tượng Bambi sang màu sắc kinh dị, bộ phim tiếp tục khai thác ý tưởng đảo ngược vai trò giữa kẻ săn mồi và nạn nhân, đồng thời đánh dấu lần đầu một tác phẩm thuộc TCU được phát hành tại rạp Việt Nam.

Bambi: Lãnh Địa Săn Mồi khởi chiếu tại các rạp từ ngày 23/10/2026.