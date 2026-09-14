Mỹ nhân Fast & Furious rời Wonder Woman sau gần một thập kỷ gắn bó

Sau nhiều năm im lặng trước tương lai của Wonder Woman, Gal Gadot cuối cùng đã nói rõ về việc rời khỏi thương hiệu siêu anh hùng từng đưa tên tuổi cô lên một vị thế hoàn toàn khác tại Hollywood. Trong cuộc trò chuyện mới trên podcast Happy Sad Confused, nữ diễn viên cho biết cô từng được thông báo rằng phần phim thứ ba sẽ tiếp tục được phát triển với mình, trước khi kế hoạch thay đổi trong quá trình DC Studios tái cấu trúc.

Gal Gadot vốn được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Gisele Yashar trong loạt Fast & Furious, nhưng chính Diana Prince mới trở thành nhân vật mang tính biểu tượng nhất sự nghiệp của cô. Nữ diễn viên lần đầu khoác lên mình hình tượng Wonder Woman trong Batman v Superman: Dawn of Justice năm 2016, trước khi dẫn dắt bộ phim riêng Wonder Woman một năm sau đó.

Gal Gadot lần đầu nói rõ hơn về việc Wonder Woman 3 không tiếp tục được phát triển trong giai đoạn DC Studios tái cấu trúc.

Thành công của Wonder Woman đã biến Gal Gadot thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ phim siêu anh hùng DC dưới thời Zack Snyder. Bộ phim do Patty Jenkins đạo diễn thu về hơn 800 triệu USD trên toàn cầu, đồng thời giúp Wonder Woman trở thành một trong những nữ siêu anh hùng hiếm hoi có thể tự mình dẫn dắt một bom tấn quy mô lớn.

Gal Gadot sau đó tiếp tục xuất hiện trong Justice League, trở lại với phần riêng Wonder Woman 1984 và góp mặt trong một số dự án khác thuộc vũ trụ DC cũ. Trong một thời gian dài, phần phim thứ ba từng được xem là bước tiếp theo khá tự nhiên đối với cả Gadot lẫn Patty Jenkins.

Sau thành công của phần phim riêng đầu tiên, Gal Gadot tiếp tục gắn bó với Diana Prince qua nhiều dự án thuộc vũ trụ DC cũ.

Mọi thứ thay đổi khi James Gunn và Peter Safran tiếp quản DC Studios, bắt đầu quá trình xây dựng lại toàn bộ vũ trụ điện ảnh. Gal Gadot kể rằng điều khiến cô đáng chú ý nhất không phải việc kế hoạch cuối cùng bị hủy, mà là trước đó cô từng nhận được tín hiệu hoàn toàn ngược lại. Theo nữ diễn viên, cô từng được thông báo rằng phía hãng muốn phát triển phần thứ ba cùng mình.

Tuy nhiên, Variety từng dẫn các nguồn tin vào năm 2023 cho rằng một phần ba do Gal Gadot đóng chính thực tế không nằm trong quá trình phát triển tại DC Studios vào thời điểm đó và không có cam kết chắc chắn nào về việc phiên bản Wonder Woman của cô sẽ tiếp tục tồn tại trong vũ trụ mới. Sự khác biệt giữa những gì Gadot kể và thông tin hậu trường khi ấy cho thấy giai đoạn chuyển giao của DC từng tồn tại nhiều tín hiệu thiếu nhất quán.

Kế hoạch dành cho Wonder Woman thay đổi khi James Gunn và Peter Safran bắt đầu xây dựng lại toàn bộ vũ trụ DC.

Gal Gadot cho biết cô dần đoán được kết quả khi chứng kiến cách những cộng sự cũ rời khỏi thương hiệu. Cô đặc biệt nhắc tới Henry Cavill và Patty Jenkins, cho rằng quá trình xử lý hai trường hợp này không thực sự khéo léo. Dẫu vậy, Gadot nhấn mạnh cô không xem đây là mâu thuẫn cá nhân với James Gunn hay Peter Safran và thừa nhận những người điều hành mới có quyền xây dựng DC theo hướng họ tin tưởng.

Trường hợp Henry Cavill từng trở thành một trong những cuộc chuyển giao gây tranh cãi nhất của DC. Sau khi tái xuất trong Black Adam, nam diễn viên từng công khai thông báo trở lại với Superman, nhưng kế hoạch sau đó thay đổi khi DC Studios lựa chọn khởi động lại nhân vật với David Corenswet. James Gunn về sau cũng thừa nhận tình huống Cavill phải trải qua là đáng tiếc và không công bằng.

Patty Jenkins từng khẳng định bà không chủ động rời Wonder Woman 3, nhưng dự án không còn cơ hội tiến lên theo kế hoạch ban đầu.

Patty Jenkins cũng từng khẳng định bà không chủ động rời Wonder Woman 3. Nữ đạo diễn cho biết mình sẵn sàng cân nhắc các yêu cầu cần thiết nhưng hiểu rằng DC đang trải qua một cuộc thay đổi quá lớn và dự án không còn khả năng tiến lên theo kế hoạch ban đầu.

Điều đáng chú ý là Gal Gadot giờ đây cũng không còn quá tha thiết với khả năng quay lại. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống hiện tại với bốn người con khiến việc dành nhiều tháng liên tục cho một bom tấn như Wonder Woman trở nên khó phù hợp. Ngay cả khi cơ hội làm phần ba xuất hiện trở lại, cô cũng không chắc mình sẽ nhận lời.

Thay vì giữ tâm thế sở hữu nhân vật, Gal Gadot nhìn Wonder Woman như một di sản lớn hơn bất kỳ diễn viên nào. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì từng có cơ hội trở thành người đưa Diana Prince tới một thế hệ khán giả mới và mong nữ diễn viên kế nhiệm sẽ tiếp cận nhân vật bằng sự trân trọng.

Sau gần một thập kỷ, hành trình từ Batman v Superman: Dawn of Justice đến những lần xuất hiện cuối trong vũ trụ DC cũ đã biến Gal Gadot và Wonder Woman thành hai hình ảnh từng gần như không thể tách rời. Nhưng với một DCU mới đang được xây dựng, chiếc áo giáp của nữ chiến binh Amazon rồi sẽ thuộc về một gương mặt khác.

Sau gần một thập kỷ, Gal Gadot lựa chọn nhìn Wonder Woman như một di sản lớn hơn bất kỳ diễn viên nào.

Với Gal Gadot, đây không còn là câu chuyện bị mất đi một vai diễn. Đó là thời điểm khép lại một chương quan trọng trong sự nghiệp để bước sang giai đoạn mới, trong khi Wonder Woman tiếp tục sống trên màn ảnh với một hình hài khác.