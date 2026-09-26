Mỹ nhân duy nhất được Lý Tiểu Long trao nụ hôn

Trong sự nghiệp điện ảnh kéo dài chưa đầy một thập kỷ, Lý Tiểu Long để lại dấu ấn đặc biệt với loạt tác phẩm võ thuật kinh điển. Tuy nhiên, bên cạnh những màn giao đấu mạnh mẽ, tài tử họ Lý còn có một chi tiết khá đặc biệt: ông chỉ thực hiện cảnh hôn trên màn ảnh với duy nhất một nữ diễn viên, đó là Miêu Khả Tú.

Theo South China Morning Post, Miêu Khả Tú là nữ diễn viên duy nhất từng có cảnh hôn với Lý Tiểu Long trên màn ảnh. Cảnh quay xuất hiện trong Tinh võ môn (1972), tác phẩm do La Duy đạo diễn, với Lý Tiểu Long đảm nhận vai Trần Chân và Miêu Khả Tú vào vai Nguyên Lệ Nhĩ.

Đáng chú ý, Tinh võ môn cũng là một trong ba bộ phim mà Lý Tiểu Long và Miêu Khả Tú cùng góp mặt. Trước đó, họ từng hợp tác trong Đường Sơn đại huynh (1971), sau đó tái ngộ ở Mãnh long quá giang (1972). Chính sự ăn ý trên màn ảnh khiến cặp đôi nhiều lần được nhắc đến như một trong những bộ đôi đáng nhớ của điện ảnh võ thuật Hong Kong thập niên 1970.

Lý Tiểu Long - Miêu Khả Tú từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Nếu Đường Sơn đại huynh mới chỉ mang đến cho Miêu Khả Tú một vai diễn ngắn, thì Tinh võ môn mới là tác phẩm giúp hình ảnh của bà gắn bó rõ nét hơn với Lý Tiểu Long. Đây cũng là bộ phim có cảnh hôn duy nhất trong sự nghiệp điện ảnh của huyền thoại võ thuật. Tác phẩm khi ra mắt tại Hong Kong đạt doanh thu khoảng 4,43 triệu HKD, tương đương khoảng 14,7 tỷ đồng nếu quy đổi theo tỷ giá hiện tại.

Sau Tinh võ môn, Lý Tiểu Long tiếp tục hợp tác với Miêu Khả Tú trong Mãnh long quá giang. Bộ phim được phát hành năm 1972 và trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của tài tử họ Lý. Tại Hong Kong, phim thu khoảng 5,31 triệu HKD, tương đương khoảng 17,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.

Không chỉ có duyên đóng cặp nhiều lần, Lý Tiểu Long và Miêu Khả Tú còn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Cả hai cùng xuất thân từ Hong Kong và có thời gian lập nghiệp tại nước ngoài. Sự gần gũi giữa hai người khiến truyền thông khi ấy nhiều lần đặt nghi vấn về chuyện tình cảm, dù những thông tin này phần lớn được nhắc đến dưới dạng tin đồn.

Với Miêu Khả Tú, mối duyên cùng Lý Tiểu Long trở thành một phần khó tách rời trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Sinh năm 1952, bà bước chân vào làng giải trí từ khi còn trẻ và từng được biết đến qua nhiều bộ phim võ thuật, cổ trang. Ngoài ba tác phẩm hợp tác cùng Lý Tiểu Long, nữ diễn viên còn tham gia Tân Tinh võ môn của Thành Long và nhiều dự án khác trong giai đoạn điện ảnh Hong Kong phát triển mạnh.

Miêu Khả Tú hiện tại.

Năm 1973, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời ở tuổi 32, khép lại một sự nghiệp ngắn ngủi nhưng có sức ảnh hưởng lớn. Sau biến cố này, Miêu Khả Tú tiếp tục hoạt động nghệ thuật thêm một thời gian trước khi dần rút khỏi màn ảnh. Những năm sau đó, bà chuyển sang Canada sinh sống và từng đảm nhận công việc dẫn chương trình truyền hình, phát thanh dành cho cộng đồng người Hoa.

Điều khiến câu chuyện về Miêu Khả Tú được nhắc lại nhiều năm sau không chỉ nằm ở danh xưng mỹ nhân duy nhất từng hôn Lý Tiểu Long trên màn ảnh. Cuộc đời của bà còn gắn với những hồi ức về người bạn diễn đặc biệt đã qua đời quá sớm. Theo các nguồn tư liệu, mỗi khi có dịp tới Seattle, bà từng ghé thăm nơi an nghỉ của Lý Tiểu Long.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Tinh võ môn vẫn là tác phẩm giúp khán giả nhớ tới một khoảnh khắc rất khác của Lý Tiểu Long bên cạnh những màn võ thuật nổi tiếng. Còn Miêu Khả Tú, từ một nữ diễn viên trẻ của màn ảnh Hong Kong, đã trở thành cái tên đặc biệt trong câu chuyện về sự nghiệp và những mối duyên khó quên của huyền thoại võ thuật.