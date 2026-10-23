Mỹ nhân Đồng Nai có làn da đẹp nhất, được vợ NSND Công Lý hết lời khen ngợi, 22 tuổi lấy chồng doanh nhân, ở biệt thự sang trọng

Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, Phạm Thị Phương Quỳnh ghi dấu ấn khi lọt Top 5 chung cuộc và giành giải thưởng Người có làn da đẹp nhất. Sau cuộc thi, người đẹp sinh năm 2000 lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế hoạt động nghệ thuật và tập trung vun vén tổ ấm bên chồng doanh nhân.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị cao nhất, trong khi Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo lần lượt giành danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2. Trong Top 5 năm đó, Phạm Thị Phương Quỳnh cũng là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý.

Phương Quỳnh sinh năm 2000, quê Đồng Nai, sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 78-63-94cm. Ngay từ khi tham gia cuộc thi, cô đã được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng cho ngôi vị hoa hậu.

Tuy nhiên, người đẹp chỉ dừng chân ở Top 5 chung cuộc và nhận giải thưởng Người có làn da đẹp nhất. Dù chưa chạm tay đến chiếc vương miện, Phương Quỳnh từng chia sẻ sự hài lòng với những gì đạt được. Với cô, cuộc thi không chỉ để lại những kỷ niệm đáng nhớ mà còn mang đến nhiều trải nghiệm và bài học quý giá.

Sở hữu làn da đẹp cùng đường nét thanh tú, Phương Quỳnh nhận được nhiều lời khen từ khán giả và các mỹ nhân trong giới giải trí. Hoa khôi Thúy Vi, Á hậu Phương Anh từng dành lời khen cho nhan sắc của cô. Ngọc Hà, vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý, cũng để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài xinh đẹp của người đẹp.

Năm 2022, Phương Quỳnh bất ngờ tổ chức đám cưới với chồng doanh nhân khi mới 22 tuổi. Sau khi kết hôn, cô dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình.

Dù khá kín tiếng về chuyện hôn nhân, người đẹp vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Trong đó, không gian sống của cô nhiều lần thu hút sự chú ý nhờ vẻ bề thế, thiết kế sang trọng và cách bài trí tinh tế.

Bên cạnh căn biệt thự được nhiều người quan tâm, Phương Quỳnh còn gây chú ý với phong cách thời trang thanh lịch cùng những món đồ hiệu đắt giá. Trên trang cá nhân, cô thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh về các chuyến du lịch, trang phục hàng hiệu và những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống.

Ở tuổi 26, Phạm Thị Phương Quỳnh không lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật sôi nổi mà ưu tiên cuộc sống riêng tư bên gia đình. Dù ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, người đẹp vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ nhan sắc nổi bật và cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ.