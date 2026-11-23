Mới đây, Ngọc Trinh chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong những khung hình được đăng tải, người đẹp sinh năm 1989 lựa chọn chiếc váy màu trắng kem với thiết kế hở lưng táo bạo, khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn cùng làn da mịn màng.

Ngọc Trinh khoe lưng trần trong thiết kế váy gợi cảm

Trong loạt ảnh, Ngọc Trinh gây ấn tượng khi lựa chọn góc chụp từ phía sau, khoe tấm lưng trần cùng những đường cong cơ thể. Thiết kế váy ôm dáng với phần lưng khoét sâu giúp người đẹp thể hiện phong cách quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Bên cạnh trang phục, mái tóc đen cắt ngắn ngang vai kết hợp cùng phần mái bằng cũng trở thành điểm nhấn trong diện mạo lần này của Ngọc Trinh. Kiểu tóc trẻ trung giúp làm nổi bật gương mặt thanh tú, đồng thời mang đến hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng hơn.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, người đẹp vẫn thu hút ánh nhìn qua những khoảnh khắc quay đầu nhìn về phía ống kính. Thần thái tự tin cùng cách lựa chọn trang phục tiếp tục cho thấy phong cách thời trang gợi cảm vốn gắn liền với hình ảnh của Ngọc Trinh trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, đi kèm loạt ảnh, Ngọc Trinh chia sẻ dòng trạng thái mang thông điệp về việc yêu thương bản thân: "Gặp mình, thương mình, nuôi dưỡng mình. Hiểu mình, dịu dàng với chính mình. Rồi sống một cuộc đời của mình".

Những dòng chia sẻ này không chỉ thể hiện quan điểm sống của người đẹp mà còn gửi gắm thông điệp tích cực về việc thấu hiểu, trân trọng và chăm sóc chính mình.

Nhan sắc tuổi U40 của Ngọc Trinh thu hút sự chú ý

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh của Ngọc Trinh nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả dành lời khen cho vóc dáng thon gọn, làn da mịn màng cùng diện mạo trẻ trung của người đẹp ở tuổi 37.

Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự thích thú với phong cách thời trang của Ngọc Trinh. Theo một số cư dân mạng, hình ảnh lần này vừa mang nét gợi cảm quen thuộc, vừa toát lên sự thanh lịch và trưởng thành.

Ngoài ra, dòng trạng thái về việc yêu thương bản thân của nữ người mẫu cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả.

Ở tuổi U40, Ngọc Trinh vẫn thường xuyên thu hút sự quan tâm mỗi khi chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Người đẹp duy trì phong cách thời trang mang dấu ấn riêng, đặc biệt là những thiết kế tôn vóc dáng và đường cong cơ thể.

Loạt ảnh mới tiếp tục cho thấy sự tự tin của Ngọc Trinh trong việc thể hiện phong cách cá nhân, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Ngọc Trinh khoe sắc vóc quyến rũ trong loạt trang phục nữ tính. Nguồn: Facebook Ngọc Trinh.