Mỹ nhận định có yếu tố nước ngoài trong âm mưu đe dọa căn cứ ở Anh

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Rubio ngày 28/9 cho biết vụ việc gần căn cứ Fairford ở miền Tây nước Anh là mối đe dọa rất nghiêm trọng, đồng thời tiết lộ cuộc điều tra có liên quan đến thế lực nước ngoài.

Năm người đàn ông, từ 23 đến 25 tuổi và đều là công dân Anh sống tại khu vực London, bị bắt rạng sáng 27/9 gần căn cứ trên. Cảnh sát cho biết họ bị bắt ban đầu theo các quy định liên quan đến việc sở hữu chất nổ, sau đó bị bắt thêm với cáo buộc chuẩn bị thực hiện hành vi khủng bố.

Tuy nhiên, cả năm người được tại ngoại ngày 28/9. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích quyết định này. Ông Trump cũng cho rằng các nghi phạm có thể liên quan đến Iran, song từ chối cung cấp thêm thông tin. “Tôi biết câu trả lời và có thể nói rất cụ thể, nhưng tôi thà không nói”, ông nói.

Phát biểu của ông Rubio có mức độ khẳng định rõ ràng hơn khi cho rằng vụ việc rõ ràng có sự tham gia của thế lực nước ngoài. Ông nhắc đến Iran, quốc gia từng công khai đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ trên toàn cầu.

Iran bác bỏ mọi liên quan. Đại sứ quán Iran tại London cáo buộc một số cá nhân và truyền thông Anh đưa ra những suy đoán vô căn cứ và ác ý nhằm liên hệ Tehran với vụ bắt giữ.

Việc năm nghi phạm được tại ngoại không đồng nghĩa cuộc điều tra kết thúc. Cảnh sát chống khủng bố Anh cho biết cả năm nghi phạm vẫn phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt về việc đi lại.

Một số hãng truyền thông Anh dẫn nguồn tin cho biết cảnh sát không tìm thấy chất nổ trong những chiếc xe tải mà các nghi phạm sử dụng. Anh cho phép cảnh sát tạm giữ nghi phạm theo luật chống khủng bố trong thời gian tối đa 14 ngày.

Giới chức Anh chưa công khai xác nhận có yếu tố nước ngoài trong vụ việc. Bà Laurence Taylor, quan chức cấp cao của cảnh sát chống khủng bố, cho biết nhà chức trách đang xem xét mọi khả năng, trong đó có việc vụ việc được thực hiện bởi những người hoạt động thay mặt một quốc gia nước ngoài, dù họ có thể biết hoặc không biết mình đang làm gì.

Thủ tướng Anh Andy Burnham đã chủ trì cuộc họp Ủy ban ứng phó khẩn cấp để xử lý tình hình. Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood cho biết khu vực xảy ra vụ việc đã an toàn, dù cảnh sát vẫn phong tỏa quanh ba chiếc xe được tìm thấy tại hiện trường.

Khoảng 85 hộ gia đình được sơ tán trước đó đã được phép trở về nhà.

Hình ảnh từ trên không cho thấy một robot phá bom hoạt động giữa những chiếc xe tải trong khu vực rừng gần căn cứ. Các nhóm phóng viên tại hiện trường sau đó nghe thấy âm thanh giống hai vụ kích nổ có kiểm soát.

Một người dân địa phương cho biết bà bắt gặp ba chiếc xe tải màu trắng đỗ gần nhà vào đêm 26/9. Theo lời kể được truyền thông Mỹ dẫn lại, những chiếc xe nằm cách hàng rào căn cứ khoảng 100 m và được đỗ theo “một cách rất kỳ lạ”.

Nhân chứng cho rằng có ít nhất năm người xuất hiện tại hiện trường và phần lớn che kín mặt. Một số người chạy ra cánh đồng, trong khi những người khác hướng về ngôi làng lân cận. Bà gọi lực lượng khẩn cấp lúc 1h40 và cảnh sát có vũ trang xuất hiện khoảng 10-15 phút sau.

Tuy nhiên, cảnh sát không cho biết đang truy tìm thêm nghi phạm và khẳng định tình hình đã được kiểm soát.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho rằng nhân chứng chỉ nhìn thấy một phần tình hình, đồng thời nhấn mạnh hoạt động của cảnh sát và lực lượng an ninh thường được tiến hành âm thầm.

An ninh quanh Fairford được cho là đã tăng cường trong những ngày gần đây. Người dân địa phương cho biết các chốt kiểm soát được dựng tại lối vào căn cứ, dù những con đường xung quanh vẫn mở.

Fairford được quân đội Mỹ sử dụng và là nơi đóng Phi đoàn Hỗ trợ Tác chiến 501. Người phát ngôn Không quân Mỹ cho biết Washington không bình luận về các biện pháp bảo vệ lực lượng cụ thể vì lý do an ninh tác chiến.

Iran trước đó từng cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ nào được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran đều có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp” của lực lượng nước này.