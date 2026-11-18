Theo TMZ, Anne Hathaway được bắt gặp khi địu con đi dạo ở một đường phố ở New York (Mỹ). Nữ diễn viên diện trang phục kín đáo, rạng rỡ bên cạnh một người bạn.

Trên People, các nguồn tin thân cận cũng tiết lộ Anne Hathaway và nhà sản xuất phim Adam Shulman đã chào đón con thứ ba.

Anne Hathaway được trông thấy địu con ra phố. Ảnh: Backgrid.

Ngôi sao The Devil Wears Prada lần đầu chia sẻ tin vui mang thai lần ba trên trang cá nhân vào giữa tháng 6, sau thời gian dài giữ kín để tập trung quảng bá dự án điện ảnh mới.

Trong đoạn video đăng tải trên Instagram hôm 19/6, Anne Hathaway xuất hiện với chiếc váy trắng dáng suông, bước vào khung hình với hai tay che trước bụng. Trên nền nhạc ca khúc Baby I'm Yours của Barbara Lewis, nữ diễn viên buông tay để lộ bụng bầu đã lớn rõ.

Trước đó, minh tinh 44 tuổi đã giữ bí mật hoàn toàn về lần mang thai này suốt chuyến lưu diễn quảng bá toàn cầu cho phần tiếp theo của bộ phim đình đám The Devil Wears Prada. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với People rằng Hathaway quyết định chờ đợi vì cô "rất hào hứng với bộ phim và muốn sự chú ý của công chúng dồn trọn vào dự án", đồng thời mong muốn công bố tin vui theo cách riêng của mình.

Đến tháng 10, khi tham gia chương trình CBS Mornings để chia sẻ về bộ phim giật gân tâm lý Verity, nữ diễn viên cũng trải lòng về cảm xúc ở những tuần cuối thai kỳ trước khi chính thức đón thành viên mới.

"Chúng tôi rất hạnh phúc và phấn khởi, nhưng điều cả nhà thực sự tập trung lúc này là tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian vẫn còn là một gia đình 4 người", Hathaway nói. Cô cho biết việc có thêm em bé sẽ mang lại nhiều thay đổi lớn cho cả hai vợ chồng lẫn hai con lớn hiện đã 10 tuổi và gần 7 tuổi. "Chúng tôi sắp cùng nhau bước qua ngưỡng cửa tuyệt đẹp này. Vì vậy, tôi đang cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc bên tổ ấm nhỏ hiện tại, bởi suốt một thời gian dài vừa qua, gia đình tôi đã quen với nhịp sống của 4 thành viên", cô chia sẻ thêm.

Nữ diễn viên và nhà sản xuất phim Adam Shulman có 3 người con sau gần hai thập kỷ gắn bó. Ảnh: WireImage.

Sau khi công khai tin vui, ngôi sao Mother Mary cũng từng xuất hiện trên chương trình Late Night with Seth Meyers và hào hứng chia sẻ rằng thai kỳ lần này diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nữ diễn viên hài hước thừa nhận vợ chồng cô từng khá "sốc" khi biết tin có con thứ ba, thậm chí còn gọi vui em bé sắp chào đời là "cú ném ghi điểm ở giây cuối cùng" của gia đình.

Năm nay, Anne Hathaway tham gia nhiều dự án điện ảnh, bao gồm The Devil Wears Prada 2, Mother Mary, The Odyssey, The End of Oak Street và Verity. Hồi tháng 4, Anne Hathaway được tạp chí People vinh danh là gương mặt trang bìa và là người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026.