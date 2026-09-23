Mỹ nhân đẹp nhất thế giới phải xin lỗi vì tiêm môi trước khi đóng phim cổ trang

The Scandal đang là bộ phim gây ồn ào lúc này và ngoại hình của Nana cũng vấp phải chỉ trích. Cư dân mạng cho rằng diện mạo của Nana quá hiện đại, đậm chất phương Tây không hề hợp với phim cổ trang. Thêm vào đó, đôi môi đầy đặn hơn mọi khi càng khiến cô nhìn lạc quẻ so với dàn diễn viên còn lại.

Vì thế mà khán giả không đồng cảm được với nhân vật mà Nana thể hiện. Thậm chí có những khán giả còn phàn nàn đôi môi của Nana khiến họ thấy khó chịu, không tập trung theo dõi phim được. Chắc chắn Nana chẳng thể nào ngó lơ những bình luận phàn nàn về ngoại hình của mình. Nên mới đây, nữ diễn viên đã quyết định đối mặt với ồn ào này.

Nana thừa nhận đã tiêm filler môi và sau khi The Scandal lên sóng, cô nhận ra đây không phải điều nên làm vì đã ảnh hưởng đến cả bộ phim. Nana gửi lời xin lỗi những khán giả thấy không thoải mái với ngoại hình của cô. Nữ diễn viên cũng lo rằng các fan của mình sẽ buồn lòng khi phải đọc những bình luận tiêu cực về cô và hứa sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân trong tương lai.

Trước đây, Nana đã hai lần đứng đầu bảng bình chọn “Người có gương mặt xinh đẹp nhất” của chuyên trang TC Candler và được khen ngợi hết lời với diện mạo đầy sắc sảo, cá tính. Nhưng quyết định tiêm filler môi đã khiến gương mặt Nana có nhiều thay đổi. Nếu như cô tiếp tục đóng phim hiện đại, việc này chắc hẳn sẽ không gây nhiều ảnh hưởng nhưng The Scandal lại là phim cổ trang, nhân vật của Nana còn là một góa phụ hiền thục nên diện mạo khác biệt lại càng dễ gây chú ý.