'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' Nana gây tranh cãi sau khi đóng phim 19+

Theo Osen, Nana - diễn viên chính của The Scandal vừa lên tiếng xin lỗi liên quan đến những tranh cãi về diện mạo, tạo hình và nét diễn của mình. Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt lẫn đôi môi cô có dấu hiệu đã trải qua can thiệp các chất làm đầy (còn gọi là filler).

Gương mặt đã qua chỉnh sửa của Nana gây tranh cãi khi đóng cổ trang.

Trước ồn ào, Nana vừa có động thái nhận lỗi hôm 23/9.

“Tôi xin lỗi nếu mọi người cảm thấy khó chịu khi nhìn đôi môi tôi. Việc can thiệp thẩm mỹ là lựa chọn xuất phát từ cá nhân. Nhưng có lẽ trong vai trò diễn viên, đây là lựa chọn không sáng suốt”, cô nói.

Diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến fan vì tranh cãi những ngày qua. Cô hứa sẽ nỗ lực hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Sau phát ngôn của Nana, vụ tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cô tiếp tục vấp phải một số ý kiến cho rằng không phù hợp với nhân vật Heeyeon, thậm chí bị nhận xét là lựa chọn sai vai.

Một số nhà phê bình cho rằng dù Heeyeon có sự thay đổi rõ rệt về tâm lý, cách thể hiện cảm xúc của Nana chưa có nhiều khác biệt. Biểu cảm gương mặt và giọng nói được nhận xét là thiếu biến hóa, khiến nhân vật trở nên đơn điệu.

Diễn xuất của Nana vẫn chưa thuyết phục với 1 bộ phận khán giả.

Một số ý kiến khác cho rằng việc Nana lặp lại các biểu cảm như thu mình, né tránh ánh mắt càng khiến Heeyeon tạo cảm giác khép kín, thay vì thể hiện rõ hình ảnh một tiểu thư xuất thân từ gia đình danh giá.

“Trách nhiệm lớn thuộc về đạo diễn lẫn diễn viên. Khâu casting và tiền kỳ rất quan trọng, không thể qua loa sơ sài để rồi khi bị phản ứng lại lên tiếng xin lỗi. Điều này kém chuyên nghiệp”, một tài khoản bình luận trên diễn đàn Theqoo nhận nhiều lượt "thích".

Trong phim, Nana vào vai Hee Yeon - một góa phụ mất chồng, sống dưới những chuẩn mực khắt khe về tiết hạnh. Cô gặp Jo Won (Ji Chang Wook), một công tử nổi tiếng phong lưu và bị cuốn vào ván cược tình ái giữa anh với phu nhân Cho (Son Ye Jin).

Ở nửa sau phim có nhiều phân đoạn thân mật, trong đó một số cảnh để lộ cơ thể của 2 diễn viên. Đây là những cảnh 19+ khỏa thân táo bạo nhất trong sự nghiệp của Nana và Ji Chang Wook.

Diễn viên kỳ vọng dự án tạo bước chuyển trong sự nghiệp.

Với Nana, The Scandal đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong diễn xuất khi đây là phim truyền hình cổ trang đầu tiên của cô kể từ khi ra mắt. Trước đó, nữ diễn viên chủ yếu đảm nhận những nhân vật cá tính, mạnh mẽ trong các tác phẩm lấy bối cảnh hiện đại.

Trailer phim "The Scandal" có Nana đóng

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu