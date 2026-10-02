'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' hẹn hò T.O.P

Ngày 2/10, tờ Dispatch đưa tin T.O.P (tên thật Choi Seung Hyun, 38 tuổi) và Nana (tên thật Im Jin Ah, 35 tuổi) hẹn hò từ tháng 6. Theo truyền thông Hàn Quốc, cựu thành viên Big Bang mời đàn em tham gia MV Totally Crazy! (Studio54) ra mắt hồi tháng 4.

Totally Crazy! (Studio54) là một trong hai ca khúc chủ đề thuộc album solo ANOTHER DIMENSION của T.O.P. Đây cũng là lần đầu hai nghệ sĩ hợp tác trong một dự án âm nhạc.

Theo Dispatch, mối quan hệ giữa T.O.P và Nana bắt đầu từ lần gặp gỡ này. Đến tháng 4, họ tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong một nội dung trên YouTube nhằm cho sản phẩm mới của nam rapper. Trong lần tương tác này, cả hai có phần ngượng ngùng, thậm chí vẫn sử dụng cách xưng hô và ngôn từ khá lịch sự. Hai người sau đó duy trì liên lạc và chính thức hẹn hò từ khoảng tháng 6.

Hình ảnh hẹn hò của 2 nghệ sĩ. Ảnh: Dispatch.

Theo Dispatch, địa điểm hẹn hò quen thuộc của T.O.P và Nana là làng Achiul thuộc quận Guri, Seoul, khu vực gần với gia đình Nana.

Dù cả hai đều có lịch trình bận rộn, họ vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau. T.O.P thường đến Achiul để gặp Nana. Khi có lịch trình, anh sử dụng xe của công ty quản lý. Trong những ngày không có lịch, nam ca sĩ được cho là đi taxi.

Hai người gặp nhau liên tiếp vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Một trong những buổi hẹn diễn ra ngay trước khi Nana lên đường tham dự Tuần lễ thời trang Milan vào 24/9.

Trong buổi hẹn hò đó, T.O.P và Nana cùng bắt taxi, ghé cửa hàng tiện lợi và dành thời gian bên nhau tại Achiul. T.O.P đội mũ để che một phần khuôn mặt, trong khi Nana chỉ đeo khẩu trang. Cả hai được cho là không quá chú ý đến sự hiện diện của những người xung quanh.

Một nguồn tin thân cận với hai nghệ sĩ cho biết họ trở nên gần gũi hơn nhờ có nhiều điểm chung. “Tôi được biết cả hai vẫn giữ liên lạc sau khi quay chương trình quảng bá và bắt đầu hẹn hò nghiêm túc vào khoảng tháng 6”, nguồn tin cho biết.

Theo TV Daily, phía công ty quản lý T.O.P lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò của hai nghệ sĩ.

T.O.P trưởng thành từ Big Bang, trong khi Nana từng là thành viên After School. Cả hai đều là những thần tượng thế hệ thứ hai nổi bật trong thập niên 2010.

Nana diễn xuất trong MV của T.O.P. Ảnh: Instagram/T.O.P.

Không chỉ có xuất phát điểm tương đồng, T.O.P và Nana còn xây dựng hình ảnh cá nhân khá đặc biệt trong lĩnh vực thời trang. Cả hai đều được biết đến với phong cách riêng và không ngại thử nghiệm những hình ảnh khác biệt.

Sau thời gian hoạt động với tư cách thần tượng, T.O.P và Nana cùng mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất.

“Họ đã trải qua con đường tương tự nhau, từ khi ra mắt, sau đó gây dựng sự nghiệp. Họ đều phải đối mặt với tin đồn và những tổn thương. Họ hiểu nhau rất rõ. Cả hai đều đang nỗ lực trong chuyện tình cảm và sự nghiệp”, người quen của hai nghệ sĩ chia sẻ với Dispatch.

T.O.P từng vướng bê bối liên quan đến việc sử dụng cần sa. Năm 2017, anh bị đưa ra xét xử và nhận án 2 năm quản chế. Nam rapper sau đó tuyên bố không trở lại ngành giải trí. Đến 31/5/2023, Xports News đưa tin nam ca sĩ gián tiếp xác nhận rời Big Bang.

Đầu năm 2025, anh xuất hiện trong Squid Game 2 của Netflix với vai Thanos, một rapper hết thời có tính cách kỳ quặc. Tuy nhiên, màn trở lại này cũng tạo ra nhiều tranh luận. Bên cạnh những ý kiến nhắc lại quá khứ của T.O.P, diễn xuất của anh trong Squid Game 2 cũng nhận nhiều phản ứng trái chiều.

Dù vậy, sau Squid Game 2, T.O.P dần nối lại các hoạt động nghệ thuật. Tháng 4, anh trở lại với vai trò ca sĩ và mở rộng hoạt động solo. Nam ca sĩ cũng tự sản xuất 11 ca khúc cho album. Gần đây, T.O.P tổ chức chuyến lưu diễn solo đầu tiên sau 20 năm kể từ khi ra mắt. Lịch trình của anh trải dài qua 6 khu vực tại châu Á.

Trong khi đó, Nana tiếp tục hoạt động song song ở lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Nữ nghệ sĩ từng là thành viên After School trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô gây chú ý qua nhiều tác phẩm như The Good Wife, Justice, Mask Girl và gần đây là The Scandal.

Nana cũng nhiều lần được nhắc đến trong các bảng xếp hạng về nhan sắc quốc tế. Cô từng hai lần liên tiếp đứng đầu danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới”.