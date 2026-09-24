'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' giữa lúc vướng tranh cãi

Nana đang nhận nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện trong The Scandal cùng Son Ye Jin và Ji Chang Wook. Ngoài diễn xuất bị nhận xét thiếu tự nhiên, ngoại hình của nữ diễn viên, đặc biệt là đôi môi, cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng ngoại hình của Nana không phù hợp với tạo hình cổ trang. Đặc biệt, đôi môi của nữ diễn viên khiến một số người xem bị phân tâm khi theo dõi phim. Có ý kiến suy đoán Nana đã can thiệp thẩm mỹ vùng môi, từ đó cho rằng diện mạo hiện tại không phù hợp với bối cảnh Joseon.

Ngày 23/9, Star News Korea đưa tin Nana trực tiếp phản hồi những tranh luận xoay quanh vai diễn mới trong The Scandal. Trước những phản ứng tiêu cực từ khán giả, Nana chia sẻ: “Nếu đôi môi của tôi gây khó chịu cho người xem, đó là lỗi của tôi”. Nana cho rằng một số lựa chọn cá nhân của cô có thể chưa phù hợp với hình ảnh một diễn viên cần hướng tới. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên trực tiếp đề cập đến tranh luận về ngoại hình của bản thân trong một dự án.

Cô đồng thời bày tỏ sự áy náy với người hâm mộ trước những phản ứng tiêu cực dành cho bộ phim. “Tôi nghĩ những người hâm mộ yêu mến tôi hẳn rất đau lòng khi thấy những lời chỉ trích gay gắt. Vì vậy, tôi càng cảm thấy có lỗi hơn”, Nana nói. Nữ diễn viên cho biết cô sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể cùng người hâm mộ đón nhận nhiều phản hồi tích cực hơn trong thời gian tới.

Gương mặt của Nana được nhận xét là quá hiện đại, không phù hợp với tạo hình cổ trang. Trong The Scandal, Nana vào vai Hui Yeon, một góa phụ trẻ mất chồng trước khi hai người kịp kết hôn. Nhân vật sống trong xã hội Joseon, nơi những quy chuẩn về trinh tiết và lòng chung thủy đặt ra nhiều giới hạn đối với phụ nữ. Hui Yeon vì thế gần như từ bỏ mọi thứ và chỉ tìm cách tồn tại qua ngày. Nhân vật sau đó trở thành một mắt xích quan trọng trong cuộc chơi giữa các nhân vật chính do Ji Chang Wook và Son Ye Jin đảm nhận. The Scandal lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển xuất bản năm 1782.

Nana tên thật Im Jin Ah, từng là thành viên nhóm nhạc After School và Orange Caramel trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô được biết đến qua các bộ phim như The Good Wife (2016) và Justice (2019). Nữ diễn viên cũng nhiều lần xuất hiện trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” của TC Candler, trong đó có hai lần liên tiếp đứng đầu.

Theo Harpers Bazaar, đời thường, Nana có phong cách thời trang đa dạng, phóng khoáng và sành điệu. Chìa khóa cho phong cách phối đồ của Nana là kết hợp các món đồ rộng mà không làm mất đi sự cân bằng của tổng thể. Nữ ca sĩ thường chọn những gam màu trầm như đen và nâu, nhưng đôi khi cũng phá cách bằng họa tiết phối màu hoặc gam màu rực rỡ. Đặc biệt, cô không chỉ thêm màu sắc ở một hoặc hai điểm mà kết hợp các họa tiết và chất liệu để tạo nên một diện mạo táo bạo hơn.

Minh Hạo