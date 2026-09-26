Mỹ nhân đảm nhận vai trò giám đốc tại Miss Universe Vietnam là ai?

Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên nhận được chú ý từ fan sắc đẹp khi đảm nhận vai trò Giám đốc thương mại tại Miss Universe Vietnam 2026. Ít ai biết, cô từng là thí sinh của cuộc thi từ 4 năm trước.

Lần trở lại này, Thu Uyên trở thành thành viên đội ngũ điều hành với công việc liên quan đến thương mại và đối tác của cuộc thi.

Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên đảm nhận vai trò Giám đốc thương mại tại Miss Universe Vietnam 2026.

Chia sẻ về vai trò mới, Thu Uyên tâm sự: “Bốn năm qua, tôi có thêm nhiều trải nghiệm trong công việc quản trị, kinh doanh cũng như lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Khi có cơ hội trở lại Miss Universe Vietnam ở một vai trò hoàn toàn khác, tôi thấy đây vừa là một cái duyên, vừa là cơ hội để mình đóng góp bằng những kinh nghiệm đã tích lũy”.

Từng là thí sinh của một cuộc thi sắc đẹp, Thu Uyên hiểu hành trình ấy không dừng lại ở danh hiệu. Theo cô, những trải nghiệm, mối quan hệ và cơ hội sau cuộc thi mới là điều giúp một cô gái tiếp tục phát triển.

Ở vị trí mới, cô muốn góp phần mở rộng những cơ hội đó, để thí sinh có thêm trải nghiệm thực tế, gặp gỡ doanh nghiệp, thương hiệu và từng bước định hình hướng đi riêng sau cuộc thi.

Phạm Hoàng Thu Uyên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học FPT, từng có thời gian quản lý, điều hành và phát triển kinh doanh. Hiện tại, cô làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Sau thành tích Top 17 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thu Uyên tiếp tục tham gia các sân chơi sắc đẹp. Năm 2024, cô giành Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu. Sau đó, cô thi Miss Earth Vietnam 2025 và dừng chân tại Top 8. Sắp tới, Thu Uyên cũng sẽ là đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2026.

Thu Uyên sẽ là đại diện Việt Nam tham gia Miss Earth 2026.

Bên cạnh sắc vóc, Thu Uyên cũng có trình độ học vấn nổi bật khi thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung. Người đẹp nhiều năm đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, nhận học bổng bậc cử nhân và các học bổng tại trường đại học ở Pháp, Mỹ và Hàn Quốc.