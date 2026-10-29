Mỹ nhân Đà Nẵng từng lọt Top 5 Miss World Vietnam, cao 1m73, diện bikini khoe vòng eo 61 cm quyến rũ

Người đẹp Đà Nẵng sở hữu vóc dáng nổi bật, gu thời trang biến hóa

Trần Thị Thoa Thương là một trong những gương mặt từng nhận được sự chú ý tại cuộc thi Miss World Vietnam 2023. Người đẹp quê Đà Nẵng sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng 88-61-94 cm. Bên cạnh vóc dáng cân đối, cô còn gây thiện cảm nhờ gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Những lợi thế ngoại hình giúp Thoa Thương tự tin thử sức với nhiều phong cách thời trang, từ nhẹ nhàng, nữ tính đến trẻ trung và gợi cảm.

Trong cuộc sống thường ngày, Thoa Thương thường ưu tiên những bộ trang phục mang phong cách tiểu thư. Các thiết kế có đường nét mềm mại, gam màu tươi sáng hoặc chi tiết điệu đà giúp tôn lên vẻ ngoài ngọt ngào của người đẹp. Cô không nhất thiết lựa chọn trang phục quá cầu kỳ mà thường tạo điểm nhấn bằng phom dáng, màu sắc và cách kết hợp phụ kiện. Nhờ vậy, những bộ đồ đời thường vẫn mang đến cảm giác chỉn chu, phù hợp với hình ảnh nữ tính mà cô theo đuổi.

Tuy nhiên, Thoa Thương không giới hạn bản thân trong một phong cách cố định. Khi xuống phố, cô cũng yêu thích những món đồ năng động, trẻ trung, tạo nên hình ảnh khác biệt so với vẻ dịu dàng thường thấy. Các kiểu áo crop top, áo trễ vai hay áo hai dây thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục được cô lựa chọn. Những thiết kế này giúp người đẹp khoe bờ vai thanh mảnh và vòng eo nhỏ, đồng thời mang đến diện mạo phóng khoáng hơn.

Điểm đáng chú ý là Thoa Thương biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng. Những chiếc áo ngắn kết hợp cùng chân váy hoặc quần cạp cao tạo cảm giác đôi chân dài hơn, trong khi các thiết kế ôm nhẹ giúp tôn đường cong cơ thể. Cô cũng linh hoạt thay đổi màu sắc, từ những gam màu pastel dịu mắt đến trang phục có điểm nhấn nổi bật. Sự đa dạng này giúp phong cách của người đẹp không trở nên đơn điệu dù vẫn giữ được nét trẻ trung, nữ tính.

Trái ngược với hình ảnh ngọt ngào trong những bộ váy áo đời thường, Thoa Thương lại thể hiện khía cạnh quyến rũ khi diện bikini. Người đẹp từng chia sẻ nhiều hình ảnh mặc áo tắm hai mảnh, trong đó có những thiết kế màu đen tôn vóc dáng. Vòng eo 61 cm cùng tỷ lệ cơ thể cân đối là điểm nhấn nổi bật trong các khung hình. Làn da sáng và thần thái tự tin cũng góp phần giúp cô tạo được sức hút khi xuất hiện trong trang phục đi biển.

Sự thay đổi giữa hai phong cách mang đến hình ảnh đa dạng cho Thoa Thương. Nếu những bộ váy nữ tính làm nổi bật vẻ dịu dàng thì bikini giúp cô thể hiện sự tự tin với hình thể. Dù lựa chọn trang phục kín đáo hay gợi cảm, người đẹp vẫn chú trọng sự hài hòa trong tổng thể, không sử dụng quá nhiều phụ kiện. Đây cũng là điểm khiến phong cách thời trang của cô nhận được sự quan tâm từ những người theo dõi.

Từng vào Top 5 Miss World Vietnam, tiếp tục ghi dấu ấn tại Miss Grand Vietnam 2026

Trước khi được nhiều người biết đến, Thoa Thương đã có kinh nghiệm tham gia các sân chơi sắc đẹp. Năm 2022, cô giành danh hiệu Á khôi 2 tại cuộc thi Miss & Mr UD. Đây là một trong những dấu mốc đầu tiên giúp người đẹp có thêm kinh nghiệm trình diễn, tạo dáng và thể hiện bản thân trước công chúng. Những trải nghiệm ban đầu cũng tạo nền tảng để cô tiếp tục thử sức ở các cuộc thi có quy mô lớn hơn.

Năm 2023, Thoa Thương tham gia Miss World Vietnam và xuất sắc lọt vào Top 5 chung cuộc. Tại cuộc thi, cô còn giành danh hiệu Người đẹp Áo dài, ghi dấu ấn với vẻ ngoài dịu dàng và khả năng trình diễn trang phục truyền thống. Thành tích này giúp tên tuổi của người đẹp Đà Nẵng được chú ý hơn trong cộng đồng yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Sau cuộc thi, cô tiếp tục duy trì hoạt động liên quan đến thời trang và hình ảnh.

Không dừng lại ở đó, năm 2026, Thoa Thương tiếp tục tham gia Miss Grand Vietnam và lọt Top 10 chung cuộc. Việc góp mặt trong nhóm thí sinh nổi bật ở hai cuộc thi sắc đẹp khác nhau cho thấy sự kiên trì của cô trong hành trình theo đuổi lĩnh vực này. Mỗi sân chơi cũng mang đến những yêu cầu riêng về phong cách trình diễn, khả năng thể hiện cá tính và xây dựng hình ảnh trước công chúng.

Bên cạnh việc tham gia các cuộc thi, Thoa Thương còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Cô từng góp mặt trong những bộ ảnh thời trang, bộ sưu tập váy cưới và các thiết kế mang phong cách khác nhau. Công việc này giúp người đẹp có cơ hội làm quen với nhiều kiểu trang phục, đồng thời rèn luyện khả năng tạo dáng và biểu cảm trước ống kính. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự linh hoạt trong phong cách thời trang của cô.

Từ hình ảnh nữ sinh Đà Nẵng đến gương mặt lọt Top 5 Miss World Vietnam 2023 và Top 10 Miss Grand Vietnam 2026, Thoa Thương đã có những bước tiến trong hành trình theo đuổi các sân chơi sắc đẹp. Cùng với thành tích tại các cuộc thi, ngoại hình nổi bật và gu thời trang đa dạng tiếp tục là những yếu tố giúp cô thu hút sự quan tâm. Dù diện váy áo tiểu thư ngọt ngào hay bikini gợi cảm, người đẹp vẫn thể hiện phong cách riêng với sự tự tin và trẻ trung.