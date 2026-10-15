Mỹ nhân Đà Nẵng sinh năm 2002 khoe vòng eo nhỏ khó tin, vóc dáng nuột nà khiến nhiều người trầm trồ

Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với vòng eo nhỏ nhắn

Mới đây, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chia sẻ loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong những khung hình được đăng tải, người đẹp sinh năm 2002 lựa chọn trang phục trẻ trung, có thiết kế gọn gàng, tôn lên vóc dáng thanh thoát. Đặc biệt, vòng eo nhỏ nhắn của Thanh Thủy trở thành điểm nhấn khiến nhiều người chú ý.

Không cần những bộ váy áo cầu kỳ, nàng hậu vẫn nổi bật nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, đôi chân dài cùng phong thái tự tin. Cách phối trang phục đơn giản nhưng khéo léo giúp cô khoe được lợi thế hình thể mà vẫn giữ vẻ năng động, gần gũi.

Bên dưới loạt ảnh, nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng thon gọn và nhan sắc ngày càng trưởng thành của Thanh Thủy. Một số người nhận xét nàng hậu vẫn giữ được nét trong trẻo vốn có nhưng phong cách đã hiện đại, cuốn hút hơn trước.

Từ khi đăng quang, Thanh Thủy thường xuyên thay đổi hình ảnh. Khi tham dự sự kiện, cô ưu tiên những thiết kế thanh lịch, chỉn chu. Trong cuộc sống đời thường, người đẹp lại yêu thích các trang phục trẻ trung, dễ ứng dụng.

Sự linh hoạt trong cách ăn mặc giúp Thanh Thủy duy trì sức hút mỗi khi xuất hiện, dù trên sân khấu hay trong những khoảnh khắc giản dị được chia sẻ trên trang cá nhân.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022.

Năm 2024, Thanh Thủy đại diện Việt Nam tham dự Miss International tại Nhật Bản. Vượt qua nhiều thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, cô giành ngôi vị cao nhất, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Quốc tế.

Chiến thắng này đánh dấu bước ngoặt lớn trong hành trình của Thanh Thủy, giúp cô có thêm cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh và sự kiện sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế.

Sau khi giành danh hiệu quốc tế, người đẹp sinh năm 2002 ngày càng chú trọng xây dựng phong cách cá nhân. Nếu trước đây cô thường gắn với hình ảnh ngọt ngào, dịu dàng thì hiện tại, Thanh Thủy tự tin thử sức với những thiết kế thời trang đa dạng hơn.

Không chỉ được quan tâm bởi danh hiệu, nàng hậu còn gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, thần thái tự nhiên và vóc dáng cân đối.

Trong một chia sẻ về việc giữ dáng hồi tháng 6/2026, Thanh Thủy nhấn mạnh vai trò của tính kỷ luật trong quá trình tập luyện. Cô duy trì vận động với các bài tập gym, cardio, đồng thời kết hợp một số bộ môn như yoga, pilates để cải thiện độ dẻo dai.

Người đẹp cũng chú trọng chế độ ăn uống cân đối, phù hợp với nhu cầu của cơ thể, thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cân.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy tiếp tục là gương mặt được công chúng quan tâm. Những hình ảnh đời thường mới nhất cho thấy sự thay đổi về phong cách của nàng hậu, từ vẻ đẹp trong trẻo sang hình ảnh trưởng thành và tự tin hơn.

Ảnh: FBNV