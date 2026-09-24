Mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới xin lỗi vì ngoại hình khiến khán giả mất tập trung

Nữ diễn viên Nana vừa lên tiếng xin lỗi sau khi ngoại hình của cô trong phim The Scandal nhận nhiều phản hồi trái chiều từ khán giả.

Theo Naver, một số người xem cho rằng đôi môi đầy đặn của nữ diễn viên khiến họ mất tập trung và không phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim cổ trang.

Nana chia sẻ nếu đôi môi của cô khiến khán giả cảm thấy khó chịu thì đó là lỗi của bản thân. Nữ diễn viên cho rằng lựa chọn cá nhân của mình có thể chưa phù hợp với hình ảnh cần thể hiện trong vai diễn và gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Cô cũng xin lỗi người hâm mộ vì phải đọc những bình luận tiêu cực liên quan đến mình, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn trong thời gian tới.

Trong The Scandal, Nana vào vai Hee Yeon, một góa phụ sống tại Joseon và trở thành đối tượng chinh phục của Jo Won, nhân vật do Ji Chang Wook thủ vai. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa Hee Yeon, Jo Won và phu nhân Jo do Son Ye Jin đảm nhận.

Một bộ phận khán giả nhận xét vẻ ngoài sắc sảo của Nana, cùng đôi môi đầy đặn và ánh mắt mạnh mẽ, chưa thực sự hòa hợp với hình tượng nhân vật cổ trang. Một số ý kiến khác cho rằng diễn biến tâm lý của Hee Yeon được xây dựng khá nhanh, khiến quá trình thay đổi cảm xúc của nhân vật chưa được thể hiện đầy đủ.

Khả năng tương tác giữa Nana và Ji Chang Wook cũng nhận những nhận xét trái chiều. Trước đó, nữ diễn viên từng vướng tranh luận về ngoại hình trong một số tác phẩm.

Nana sinh năm 1991, từng là thành viên nhóm nhạc After School trước khi chuyển hướng hoạt động diễn xuất. Cô được biết đến qua nhiều bộ phim như Cô gái mang mặt nạ, Oh! Master, Hung thủ vô hình và Vòng xoáy lừa đảo.

The Scandal được chuyển thể từ tiểu thuyết Dangerous Liaisons của nhà văn Pháp Pierre Choderlos de Laclos. Tác phẩm cũng là phiên bản mới của câu chuyện từng được điện ảnh Hàn Quốc chuyển thể thành Untold Scandal năm 2003.