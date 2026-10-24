Mỹ nhân bi-a Hàn Quốc đại chiến, tranh cúp vô địch lịch sử gần 1 tỷ đồng

✅ 🔥 Kim Bo-mi vào chung kết, Lee Mi-rae dừng bước

Sau chặng Crown Haitai Championship 2026, billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc và quốc tế tiếp tục sôi động với chặng NH Nonghyup Card 2026. Tâm điểm ngày thi đấu 24/10 là hai trận bán kết nội dung carom 3 băng nữ LPBA, nơi các cơ thủ tranh vé vào chung kết cùng cơ hội chạm tay vào khoản tiền thưởng 50 triệu won (khoảng 900 triệu đồng).

Kim Bo-mi hướng đến chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp

Trái với dự đoán về những màn so tài căng thẳng, hai trận bán kết đã khép lại với những chiến thắng tương đối thuyết phục. Kim Bo-mi đánh bại Lee Sun-young, cơ thủ sinh năm 2000 được xem là hiện tượng của giải, với tỷ số 3-0. Các set đấu lần lượt kết thúc với điểm số 11-3, 11-7 và 11-10. Dù gặp khó khăn hơn ở set cuối, Kim Bo-mi vẫn giữ được bản lĩnh để hoàn tất chiến thắng.

Ở trận bán kết còn lại, Lim Jung-suk tạo bất ngờ lớn khi vượt qua Lee Mi-rae với tỷ số 3-1. Cựu trọng tài billiards khởi đầu ấn tượng bằng hai set thắng liên tiếp 11-7 và 11-9. Lee Mi-rae, cơ thủ được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “Tiểu tiên nữ”, nỗ lực trở lại ở set ba. Bị dẫn 6-10, cô ghi liền 5 điểm để thắng nghẹt thở 11-10, thắp lên hy vọng lội ngược dòng.

Lee Mi-rae dừng bước tại bán kết

Tuy nhiên, Lim Jung-suk không để đối thủ tạo nên màn ngược dòng. Cô thắng 11-5 ở set bốn, qua đó giành vé vào chung kết và chặn đứng hành trình chinh phục danh hiệu tiếp theo của Lee Mi-rae. Với kết quả này, Kim Bo-mi sẽ đối đầu Lim Jung-suk trong trận chung kết diễn ra tối 25/10.

🥇 👑 Kim Bo-mi hướng đến danh hiệu lịch sử, loại “nữ hoàng” Kim Ga-young

Trận chung kết giữa Kim Bo-mi và Lim Jung-suk thu hút sự chú ý của người hâm mộ billiards. Lim Jung-suk có lần trở lại trận chung kết sau gần 3 năm, trong khi Kim Bo-mi đứng trước cột mốc quan trọng nhất sự nghiệp.

Lim Jung-suk có lần trở lại trận chung kết sau gần 3 năm

Sinh năm 1998, Kim Bo-mi được đánh giá là một trong những nữ cơ thủ tài năng của LPBA. Tuy nhiên, danh hiệu vô địch cá nhân vẫn là mục tiêu cô chưa thể chinh phục, dù đã ba lần góp mặt ở chung kết và đều kết thúc giải với vị trí á quân.

Đáng tiếc nhất là trận chung kết World Championship mùa giải 2023-2024. Khi đối đầu Kim Ga-young, Kim Bo-mi từng tiến rất gần chức vô địch nhưng cuối cùng để đối thủ lội ngược dòng thành công.

Theo thống kê được công bố, Kim Bo-mi cũng đã có 15 lần góp mặt ở bán kết LPBA. Những con số này cho thấy cô thường xuyên tiến sâu tại các giải đấu, nhưng vẫn còn thiếu một bước cuối cùng để biến sự ổn định thành danh hiệu.

Tại chặng đấu lần này, Kim Bo-mi tiếp tục cho thấy quyết tâm phá dớp khi đánh bại chính Kim Ga-young với tỷ số 3-1 ở tứ kết. Chiến thắng trước cơ thủ được mệnh danh là “nữ hoàng” LPBA giúp cô thêm tự tin trước trận đấu quyết định.

Trước Lim Jung-suk, Kim Bo-mi sẽ có cơ hội biến những lần lỡ hẹn trước đây thành động lực để chinh phục chiếc cúp LPBA Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu chiến thắng, cô không chỉ nhận khoản thưởng gần 900 triệu đồng mà còn khép lại hành trình dài chờ đợi danh hiệu cá nhân.